Invierten 80.000 en los servicios del Centro de Mayores de Buenavista

En concreto, se ha adjudicado el contrato para el suministro de equipamiento de mobiliario a la empresa Mobiliario Técnico Motegar SL por un importe de 33.997,50 euros. Asimismo, se ha adjudicado el suministro de material específico de podología a la empresa Laboratorios Herbitas SL por un importe de 8.291,53 euros; y el contrato para el suministro de cocina a Soluciones Integrales para Cocinas profesionales SL por un importe de 37.445,87 euros.

En total, ha explicado el portavoz, el Ayuntamiento destina cerca de 80.000 euros a estos tres contratos para completar la dotación de este nuevo recurso municipal, y es que el objetivo del equipo de Gobierno es que el centro abra “en tiempo y en forma, completamente equipado y preparado para el uso de los vecinos, no queremos abrirlo a medias, sino abrirlo bien”, ha señalado.

En este sentido, Juan José Alcalde ha recordado que este centro lleva “16 años siendo una promesa electoral de distintos gobiernos socialistas” y ha asegurado que será el actual equipo de Gobierno el que haga realidad esta “histórica reivindicación vecinal”.

“Es un centro necesario para la ciudad y para el barrio, algo que los vecinos de Buenavista venían reclamando a gritos desde hace muchos años”, ha afirmado, quien ha recordado que la propuesta fue llevada en numerosas ocasiones a los Consejos de Participación, donde era respaldada, “pero después no se hacía absolutamente nada”.

De hecho, ha destacado la “sensibilidad” del actual equipo de Gobierno para atender esta demanda y ha confiado en que el centro pueda estar operativo lo antes posible y ha indicado que las obras se encuentran ya en su fase final y el plazo de ejecución se ha ampliado hasta el próximo mes de octubre para garantizar que los trabajos concluyan correctamente.

“Si los vecinos han esperado 16 años, creo que por esperar un mes más para abrirlo bien, lo importante es la noticia de la construcción, la apertura y la puesta en funcionamiento de un centro tan demandado durante todos estos años”, ha señalado.

Pavimentación en Azucaica y renovación de las calles Talavera y Diputación

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado otros asuntos, entre ellos, en el Área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, ha tomado conocimiento de la formalización del acta de replanteo de las obras de pavimentación de la calle Hortensia, en el barrio de Azucaica. Una actuación muy demandada por los vecinos debido a las deficiencias existentes en la vía, y que ha tenido una duración de dos semanas y un coste de 47.156,59 euros.

Asimismo, entre los asuntos tramitados por urgencia, se ha adjudicado el contrato para la reparación del pavimento de las calles Talavera y Diputación a la empresa Antonio Miguel e Hijos, por importe de 189.517 euros y con un plazo de ejecución de tres meses.

En este punto, Juan José Alcalde ha destacado que se trata de “otra renovación urbana necesaria desde hace muchos años que el actual equipo de Gobierno va a llevar a cabo”.

En otro orden de asuntos, en el Área de Gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se ha aceptado el acuerdo de clasificación de ofertas para la gestión y explotación de las peluquerías existentes en los Centros Municipales de Mayores de Santa María de Benquerencia y Santa Bárbara.

En el caso del centro de Santa María de Benquerencia, la oferta más ventajosa ha sido la presentada por María Vázquez Cogolludo, mientras que para el centro de Santa Bárbara ha sido la presentada por María de la Torre Navarro. El contrato tendrá una duración de dos años y un precio de licitación de 1.732,97 euros.

En cuanto al Área de Seguridad y Transporte Interior, la Junta de Gobierno Local ha aceptado el acuerdo de clasificación de ofertas para la ejecución de los trabajos de renovación del soporte técnico de mantenimiento de la plataforma hiperconvergente, siendo la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento la presentada por la empresa Sercamán, dentro de un contrato con un presupuesto base de licitación de 258.940 euros.

Asimismo, se ha iniciado el expediente para la realización de un informe técnico sobre el accidente ocurrido el pasado 22 de agosto en la cuesta de los Capuchinos, en el que estuvo implicado el tren turístico. Un informe que está previsto que se resuelva en un plazo máximo de tres meses.

Por último, Juan José Alcalde ha informado de la aprobación del expediente correspondiente a los ganadores de los Premios Talento Joven de la ciudad de Toledo, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 18 de septiembre en el Teatro de Rojas.