Gobierno regional estudia proponer un Consorcio de Transportes regional

En este contexto, Hernando ha asegurado que “el gran reto que nos queda es seguir avanzando la colaboración entre administraciones y el acuerdo político entre partidos de distinto color y distinto signo, en lo que debe ser, en la Legislatura que viene, poder plantear con estructura y con financiación, con garantías, gobierne quien gobierne, un Consorcio regional de Transportes, que esté integrado tanto por los municipios como por las provincias”. Una iniciativa “capitaneada por la Comunidad Autónoma, que es quien tiene que asumir el la carga burocrática y administrativa para poder sacar todo esto adelante”. Un Consorcio en el que, según ha explicado, debe participar “no solo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sino también el de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”

Asimismo, el consejero de Fomento ha destacado que “de la misma manera que el ASTRA nos sirve para aquellos municipios con más o menos población, pero con metabolismo eminentemente urbano; no es menos importante la apuesta que tenemos que hacer por municipios más rurales, con menos oportunidades desde el punto de vista económico, donde ahí la movilidad ya no es ni más ni menos que el sinónimo de poder acceder a los servicios públicos”.

En este sentido, el consejero ha destacado los buenos resultados que está dando el modelo puesto en marcha del Transporte Sensible a la Demanda “y donde también vamos a poder expandir nuestra red en nuevas áreas”.

Red ASTRA en la provincia de Toledo

La red ASTRA de Toledo ya presta servicio a 15 municipios con nueve líneas activas, que sumarán 21 municipios y 12 líneas cuando se firmen los nuevos convenios.

En la provincia de Toledo existen tres niveles de desarrollo del servicio: los ASTRA vigentes consolidados como son el de Sonseca-Toledo; Ontígola-Aranjuez -Toledo; Mejorada-Segurilla- Talavera de la Reina; Seseña – Illescas; Argés-Cobisa-Toledo; y Olías del Rey-Toledo que están operativos desde 2025 con contratos vigentes que oscilan del año a los tres años y consolidan un modelo de movilidad metropolitana y periurbana, especialmente en municipios alrededor de las dos grandes ciudades de la provincia como son Toledo y Talavera de la Reina.

Asimismo, existen los ASTRA renovados como son los de Nambroca-Toledo-Mora; Bargas-Toledo; y Talavera de la Reina-Cazalegas. Su renovación se ha producido a inicios de 2026 y el contrato tiene una duración variable de entre uno a tres años, introduciendo mejoras como frecuencias, cobertura y adaptación a demanda real, de tal manera, que responden a un modelo dinámico de gestión, donde los servicios se ajustan tras evaluar su funcionamiento.

Finalmente, los nuevos servicios en fase de implantación que reflejan la vocación expansiva de la red ASTRA. Su incorporación permite ampliar la cobertura hacia municipios que hasta ahora no disponían de una conexión adecuada, especialmente en ámbitos rurales o menos densos. Así, en las próximas semanas se firmarán tres nuevos convenios para los ASTRA de: Almorox- Torrijos-Escalona; Villamuelas-Yepes-Ciruelos-Huerta de Valdecarábanos-Ocaña; e Hinojosa de San Vicente-San Román de los Montes Pepino-Talavera.

Con ellos se incorporarán siete nuevos municipios a este servicio con los que se priorizará tanto áreas metropolitanas como zonas rurales, garantizando la cohesión territorial y reforzando la conectividad en el Oeste de la provincia (Talavera); el Eje Ocaña–Mesa de Ocaña; y el Norte más rural.