Fresenda, de Asaja, pide a la Junta que ejerza de autroridad hídrica

Así lo ha expresado en rueda de prensa su presidente, José María Freneda, junto a la vicepresidenta, Blanca Corroto, precisando que en esta mesa de negociación que pide Asaja tienen que estar presente la Consejería de Desarrollo Sostenible y Agricultura para "sacar adelante todas estas demandas".

Si no hay una respuesta para iniciar este proceso de negociación, Asaja organizará movilizaciones nuevamente. "Hasta que nos duela el alma", ha advertido Fresneda.

"El problema de apoyar medidas para mejorar las condiciones de la gente no la tiene que arreglar Bruselas, la tiene que arreglar quien tiene las competencias, que es el Gobierno de Castilla-La Mancha, dándole un repaso y un revolcón al comportamiento que están teniendo con los agricultores", ha lamentado.

En materia de agua, Fresneda pide "darle un revolcón al modelo en materia de agua que hay en esta región" y pide al Gobierno de Castilla-La Mancha que lidere un movimiento "donde haya realmente una auditoría hídrica", así como "un mapa de cultivos, una amnistía para las explotaciones que están en tierra de nadie con expedientes presentados y sin respuesta o una prórroga en la directiva Marco del Agua".

"Esto no va de Murcia sí, Murcia no. Valencia sí, Valencia no. Guadalquivir sí, Guadalquivir no. Esto va de que aquí hay que agarrar el toro por los cuernos y hacer un modelo de política de agua", ha expresado Fresneda.

JÓVENES EN EL CAMPO

Respecto a la incorporación de jóvenes al campo, ha criticado como "irresponsable" que al Gobierno regional "se le llene la boca diciendo que se han incorporado tropecientos miles de jóvenes" cuando las medidas al respecto no están siendo efectivas.

"¿Tiene un estudio, una evaluación del impacto de la incorporación de jóvenes en este último PDR? ¿Han conseguido bajar la edad media del sector que es el principal problema que preocupa en la Unión Europea? ¿La administración tiene certeza de si transcurridos los cinco años de compromiso el agricultor sigue en su explotación o se ha tirado el dinero?", ha planteado Fresneda.

Por ello, exigirán, "si es necesario ante los tribunales", que la Consejería de Agricultura aporte un seguimiento --"negro sobre blanco"-- del procedimiento de los últimos diez a en materia de incorporación de jóvenes al campo.

"Situación extrema" en la aplicación de las zonas de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) o la falta de un documento propio de la Política Agraria Común (PAC) han sido otras de las quejas del presidente de Asaja, un asunto este último al que Fresneda ha aludido como "la primera vez en la historia en la que el Ministerio tiene una posición antes que la propia Consejería".

"No tenemos aquí un documento de la PAC que atienda realmente los problemas después de todos los cambios que ha habido", ha insistido.

En las relaciones con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha criticado que "la interlocución deja mucho que desear".

"Podemos decir que ha tenido mucho más en cuenta la interlocución el propio presidente --Emiliano García-Page-- que por lo menos nos llevó a Bruselas a sentarnos frente a Hansen, el comisario de Agricultura, para decir lo que pensábamos de la PAC", ha expresado Fresneda.

ACUERDOS COMERCIALES

En relación a los acuerdos comerciales a nivel internacional, han manifestado su desacuerdo con Mercosur, pero, ha afirmado Fresneda, desde Asaja tendrán que aceptar las alianzas comerciales que se pongan e en marcha.

"Si hay un daño, van a repercutir ese daño en el agricultor. El agricultor no puede repercutir en nadie el daño. Quien tiene que inspeccionar sobre los eslabones de la cadena son las diferentes administraciones y la Unión Europea. Ya está tardando en poner una unidad de fraudes en los puertos para toda la Unión Europea, porque en los puertos es donde más fraude se hace", ha reclamado.