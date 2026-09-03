Evacúan a más de 600 personas del Hotel Beatriz de Toledo

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar alrededor de la 1.30 horas de este jueves, cuando se ha desatado este incendio en un hotel ubicado en la calle Concilios.

Hasta el lugar han acudido bomberos de Toledo, que sobre las 4.15 horas ya habían extinguido el fuego y realizado labores de ventilación, lo que ha permitido que los desalojados hayan podido regresar a las habitaciones.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, así como Protección Civil, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.

20 HABITACIONES INUTILIZADAS

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Toledo han explicado que 20 habitaciones de la primera planta, las más próximas al foco y que han sido las más afectadas por el humo, han quedado temporalmente inutilizadas.

Por esta razón, la dirección del hotel ha procedido a reubicar a los clientes afectados en otras habitaciones.