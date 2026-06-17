Estiman que el PIB crecerá en la región al 2,5 % por encima de la media nacional

Según estas previsiones, Cataluña y Canarias (2,4%) crecerán en línea con la media de España.

Asimismo, el "buen tono" del consumo privado apoyará el crecimiento en el centro-sur del país. Murcia y Castilla-La Mancha tienen un avance previsto del 2,5%, mientras que el de Andalucía es del 2,6%, que se verán beneficiada por el empuje del turismo y las medidas de apoyo tras las borrascas de febrero.

Extremadura (2,1%) se revisa al alza por unos datos de coyuntura mejores de lo esperado, aunque no de forma suficiente para registrar un incremento del PIB igual al promedio nacional.

El avance será más moderado en el centro-norte, donde el encarecimiento de la energía, la persistencia de tensiones en las cadenas globales de suministro y la desaceleración de la demanda europea pesarán sobre la actividad, especialmente en las comunidades con mayor peso industrial y exportador.

Los retrocesos de las exportaciones y de la producción industrial justifican revisiones a la baja en Navarra y La Rioja (1,8%), Asturias y País Vasco (1,9%), Cantabria (2,1%) y Galicia (2,2%).

Por otro lado, el mejor desempeño de las ventas al exterior respecto a lo previsto hace unos meses se traslada a revisiones positivas en Aragón y Castilla y León (2,2%), aunque estas comunidades seguirán registrando un crecimiento inferior al del conjunto de España.

DISTINTAS PREVISIONES PARA 2027

En cuanto a las previsiones de 2027, BBVA Research ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para España hasta el 2,1%, como consecuencia del empeoramiento del contexto internacional.

El deterioro del escenario externo impactará de forma relevante en las comunidades con mayor exposición exportadora, que se revisan a la baja en mayor medida que el conjunto nacional.

Sin embargo, aunque con un empuje menor que el anticipado hace un trimestre, las exportaciones de bienes deberían repuntar respecto a 2026, favoreciendo crecimientos por encima de la media en buena parte del norte: País Vasco y Navarra (2,4%), Aragón y Galicia (2,3%), y La Rioja y Cantabria (2,2%).

En Castilla y León y Asturias, ambas con un crecimiento previsto del 2,0%, el incremento sería cercano al avance esperado para el conjunto nacional. No obstante, el aumento previsto del gasto en defensa en Europa podría generar oportunidades para algunas comunidades con una mayor presencia de actividades vinculadas directa o indirectamente a este sector.

Por su parte, las exportaciones de servicios seguirán apoyando el crecimiento en Madrid (2,2%) y Cataluña (2,3%). En cambio, el menor impulso de la política fiscal, unos tipos de interés más altos y una mayor inflación afectarán al consumo, especialmente en las comunidades del centro y sur. Así, Andalucía crecerá en línea con el conjunto nacional, con un avance del 2,1%, mientras que Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha se situará en el 1,9%.

Finalmente, tras el impulso al turismo en 2026, la previsible normalización de los flujos turísticos hacia los mercados competidores afectados por la guerra en Oriente Medio y el agotamiento de la capacidad de crecimiento del sector podrían obstaculizar el avance en Canarias y Baleares, ambas con un crecimiento previsto del 2,0%. En todo caso, las islas son las únicas comunidades que mantienen el avance esperado hace un trimestre. Por su parte, el progresivo agotamiento de los efectos de las medidas de apoyo tras la dana justifica un menor crecimiento en la Comunitat Valenciana (1,9%).