Estas son las ganaderías del XXVI Alfarero de Oro 2026

El elenco ganadero estará compuesto por Hdros. Celestino Cuadri – ( Encaste propio - Santa Coloma -Ibarra- Urcola y Parladé); Conde de Mayalde – (Encaste Contreras); José Escolar – (Encaste Albaserrada); Alcurrucén – (Encaste Núñez); Montealto – (Encaste Domecq); Pedraza de Yeltes – ( Encaste Juan Pedro Domecq – Aldeanueva) y Ana Romero – (Encaste Santa Coloma).

Un conjunto de hierros de reconocido prestigio que garantizan variedad, emoción y máxima responsabilidad para los novilleros actuantes.

La presencia de estos hierros supone un recorrido por algunos de los encastes más representativos del campo bravo actual, desde la exigencia y el carácter de procedencias minoritarias hasta la regularidad y transmisión de líneas más comerciales, configurando un abono equilibrado y de enorme interés para el aficionado.

Especial mención merece el regreso de Conde de Mayalde, que vuelve a Villaseca tras haber sido reconocida como mejor ganadería del Alfarero de Oro 2025, reafirmando así la apuesta del certamen por premiar la bravura y el comportamiento destacado en el ruedo.

Con esta combinación de ganaderías, el Alfarero de Oro 2026 consolida su identidad: un ciclo donde el toro es protagonista, donde la variedad es seña de identidad y donde cada tarde supone un examen de máxima categoría. Villaseca vuelve a demostrar que no reduce, sino que suma, defendiendo con hechos el presente y el futuro de la tauromaquia.