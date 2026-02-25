EN VILLASECA DE LA SAGRA

Estas son las ganaderías del XXVI Alfarero de Oro 2026

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra hace oficial las ganaderías que compondrán el XXVI Alfarero de Oro 2026, uno de los certámenes de novilladas más prestigiosos y determinantes del calendario taurino nacional. Fiel a su filosofía, el ciclo volverá a apostar por la diversidad de encastes y la integridad como eje fundamental del espectáculo.

Onda Cero Toledo

Toledo |

El elenco ganadero estará compuesto por Hdros. Celestino Cuadri – ( Encaste propio - Santa Coloma -Ibarra- Urcola y Parladé); Conde de Mayalde – (Encaste Contreras); José Escolar – (Encaste Albaserrada); Alcurrucén – (Encaste Núñez); Montealto – (Encaste Domecq); Pedraza de Yeltes – ( Encaste Juan Pedro Domecq – Aldeanueva) y Ana Romero – (Encaste Santa Coloma).

Un conjunto de hierros de reconocido prestigio que garantizan variedad, emoción y máxima responsabilidad para los novilleros actuantes.

La presencia de estos hierros supone un recorrido por algunos de los encastes más representativos del campo bravo actual, desde la exigencia y el carácter de procedencias minoritarias hasta la regularidad y transmisión de líneas más comerciales, configurando un abono equilibrado y de enorme interés para el aficionado.

Especial mención merece el regreso de Conde de Mayalde, que vuelve a Villaseca tras haber sido reconocida como mejor ganadería del Alfarero de Oro 2025, reafirmando así la apuesta del certamen por premiar la bravura y el comportamiento destacado en el ruedo.

Con esta combinación de ganaderías, el Alfarero de Oro 2026 consolida su identidad: un ciclo donde el toro es protagonista, donde la variedad es seña de identidad y donde cada tarde supone un examen de máxima categoría. Villaseca vuelve a demostrar que no reduce, sino que suma, defendiendo con hechos el presente y el futuro de la tauromaquia.

