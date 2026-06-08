Dos personas detenidas que habrían robado en empresas de Casarrubios del Monte

La investigación comenzó a principios del pasado mes de marzo tras varias denuncias presentadas por empresas de la zona, cuyos responsables alertaron de una serie de sustracciones que estaban generando preocupación entre los empresarios del polígono.

Las pesquisas permitieron comprobar que los presuntos autores aprovechaban momentos de descuido de los trabajadores para acceder a las oficinas y sustraer dinero en efectivo guardado en diferente mobiliario. En uno de los hechos llegaron a sustraer 20.000 € en efectivo. En total, se les atribuye la sustracción de 23.000 €, además de diversa documentación.

Una vez identificados los presuntos responsables todos ellos con antecedentes penales, agentes del Puesto Principal de Valmojado junto con agentes del Área de Investigación llevaron a cabo un dispositivo que culminó con la detención de los autores en vía pública en localidad de Madrid.

En total, se han esclarecido 5 hechos delictivos, todos ellos llevados a cabo en la localidad de Casarrubios del Monte, tras la detención de los autores se ha conseguido reducir la alarma social que se había instaurado en el citado Polígono.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.