Diputación de Toledo trabajará en el Puente Viejo de Talavera

Así se ha pronunciado hoy junto con el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, que ha girado visita a la ciudad junto a los diputados provinciales Pablo Barroso y Pedro Díaz, a quienes ha mostrado su gratitud para la adecuación de la zona, toda vez que se haya restaurado el puente.

Gregorio ha explicado que los técnicos del ministerio de Cultura le han avanzado que el proyecto “está a punto” de ser presentado en el Ayuntamiento, “y ahora la Diputación se nos ofrece a trabajar en la entrada del puente más importante que tenemos en Talavera, un puente histórico”.

“Talavera necesita propuestas como la de la Diputación”, ha insistido el alcalde, que ha resaltado que “una vez más” la institución provincial se ha puesto “en marcha” para trabajar junto con el Ayuntamiento en los proyectos que necesita la ciudad.

José Julián Gregorio ha incidido en que los talaveranos se sienten “apoyados por la Diputación”, porque “estamos trabajando con la presidenta y los diputados en las necesidades de esta ciudad”.

También ha recordado que la Diputación ha destinado medio millón de euros para la rehabilitación de la Casa de los Canónigos y 250.000 euros para la restauración de la Basílica de Nuestra del Prado, además de colaborar económicamente con diversos convenios para artesanía o turismo.