Diputación de Toledo presenta la segunda edición del ciclo de concierto de bandas

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, ha presentado la programación esta mañana en la Diputación de Toledo acompañado por el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo, Juan Carlos Sánchez; la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez; y el coordinador de Cultura de la Diputación provincial, Emilio Martínez, poniendo en valor la colaboración institucional. También ha estado presente la diputada provincial y alcaldesa de Corral de Almaguer, Manuela Lominchar.

Arribas ha recordado que el ciclo “nació con un objetivo muy claro: reforzar y engrandecer nuestra Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, y dar cabida en ella a las agrupaciones musicales de toda la provincia”.

En este sentido, ha subrayado que la cultura es “una herramienta de cohesión, de identidad provincial y también de desarrollo”.

El diputado ha defendido el papel esencial que desempeñan estas formaciones musicales en la tradición toledana. “Las bandas de música forman parte del alma de nuestros pueblos. Son escuela, son cantera, son convivencia y son tradición”, ha señalado, destacando que durante la Semana Santa “adquieren un papel protagonista, acompañando procesiones y actos litúrgicos, ayudando a crear esa atmósfera de recogimiento y emoción que caracteriza a estas fechas”.

Por ello, la Diputación decidió “dar un paso más y ofrecer un espacio propio a estas formaciones dentro de la programación previa a la Semana Santa, con un ciclo estable que queremos consolidar en el tiempo”.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha tomado la palabra para agradecer la iniciativa de la Diputación, afirmando que “quiero dar las gracias a todas las localidades que van a participar, pus en todas ellas hay escuelas municipales de música que realmente son las de las que luego nutren las bandas y me parece que es que es muy importante”.

“Es cierto que están involucradas en la vida cultural de sus localidades y forman parte del tejido cultural que tenemos también en estos lugares. Hablamos de una iniciativa de calidad y de y de excelencia, y esta iniciativa viene a reforzar la candidatura de Toledo como Ciudad Europea de la cultura”, ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo, Juan Carlos Sánchez, ha afirmado que “estamos muy ilusionados con el proyecto, pues el año pasado fue un éxito, a pesar de ser la primera vez que se hacía el certamen y teníamos mucha expectación sobre qué pasaría, pero la experiencia nos ha demostrado que fue y que pudimos sacar adelante el ciclo. La afluencia de público fue tremenda y esperamos repetir esa experiencia este año y que la población de Toledo y los visitantes que vienen de fuera puedan disfrutarla”.

Y ha remarcado que “el hecho de que este año sean cinco conciertos es dar un pasito más El año pasado fueron cuatro y este año son cinco agrupaciones y uniones musicales que van a participar en este certamen, donde vamos a conmemorar ese 400 aniversario de la Hermandad del Valle, que lo va a celebrar en su ermita y que vamos a tener la oportunidad de disfrutar con un concierto maravilloso”.

Compromiso cultural y proyección de Toledo

Todos los participantes han destacado la importancia de una propuesta que ya el año pasado colgó el cartel de aforo completo en todos los conciertos, reafirmando así el acierto de una programación que acerca la provincia a la Semana Santa de Toledo, uniendo tradición, fe, música y sentimiento compartido.

Arribas destacaba en este aspecto que esta propuesta permite potenciar el turismo cultural y ampliar la oferta de la ciudad y la provincia en unas fechas de gran afluencia de visitantes, además de contribuir a reforzar la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura en 2031.

“La excelencia cultural se construye también desde nuestras tradiciones y desde el talento de nuestras agrupaciones musicales”, ha afirmado el diputado, insistiendo en que la Diputación de Toledo mantiene “un compromiso firme con la Semana Santa, con nuestras bandas de música y con la colaboración institucional”.

Y no ha querido dejar pasar su agradecimiento, en el nombre de la Diputación de Toledo “al Ayuntamiento de Toledo, al Arzobispado, a la Junta de Cofradías y a la Ermita del Valle por haber cedido sus espacios para hacer posible este ciclo conciertos en los mejores lugares posibles”.

Con esta segunda edición, la institución provincial vuelve a demostrar su apuesta decidida por integrar a los municipios en la programación cultural de la capital, fortaleciendo la identidad común de la provincia y proyectando la imagen de Toledo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Protagonismo para las bandas de la provincia

Los conciertos se celebrarán los sábados 28 de febrero, 7, 14 y 21 de marzo, a las 17:30 horas, en la Iglesia de los Jesuitas (San Ildefonso), en el casco histórico de Toledo. En esas fechas actuarán la Agrupación Musical “El Cautivo”, de Toledo; la Fundación Musical “Manuel de Falla”, de Illescas; la Asociación “La Flor de la Mancha”, de La Puebla de Almoradiel; y la Agrupación Musical “La Muela”, de Corral de Almaguer.

El ciclo se cerrará el sábado 28 de marzo, a las 13:00 horas, en la Ermita de la Virgen del Valle, con la actuación de la Banda de Música de Villaseca de la Sagra, con motivo de los actos de celebración del 400 aniversario de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Valle de Toledo.

Todos los conciertos serán gratuitos, con una duración aproximada de entre 60 y 75 minutos, hasta completar aforo.