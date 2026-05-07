Diputación de Toledo ofrece un servicio para prevenir acoso en personas con discapacidad

Este servicio nace para dar respuesta a una realidad constatada: las personas con discapacidad presentan un mayor riesgo de sufrir situaciones de abuso, muchas de ellas invisibles o difíciles de detectar, y que requieren de recursos especializados para su correcta atención.

El SIPAPDI se configura como un recurso interdisciplinar que permitirá detectar, prevenir, intervenir y proteger ante posibles situaciones de abuso, ofreciendo una respuesta integral y coordinada.

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Daniel Arias, ha destacado durante la presentación que “con este servicio damos un paso más en nuestro compromiso con las personas con discapacidad, garantizando no solo su atención, sino también su protección efectiva ante cualquier situación de vulnerabilidad”. Asimismo, ha subrayado que “es un programa fruto de la escucha, MARSODETO nos trasladó la problemática que había de abuso y desde la Diputación de Toledo nos pusimos en marcha para ayudar económicamente, con la intención de dar visibilidad y ayudar a dar respuesta”.

Por su parte, la presidenta de MARSODETO, Trinidad Escobar, ha señalado que “el SIPAPDI nace para cubrir un vacío que existía hasta ahora, ya que somos la única federación de asociaciones con discapacidad que tiene este servicio integral. Desde la asociación detectamos, protegemos y sobre todo intervenimos sobre la persona con discapacidad sobre cualquier tipo de abuso”. Además, ha incidido en que “muchas situaciones no se detectan o no se saben abordar, por lo que este servicio supone un antes y un después en la protección de derechos”.

MARSODETO asumirá el papel de servicio técnico especializado de referencia, encargándose de la recepción de alertas, la valoración de los casos, la intervención psicológica y social, la coordinación con servicios sociales, fuerzas de seguridad y ámbito judicial, así como el acompañamiento y seguimiento de las personas afectadas.

Con esta colaboración, la Diputación de Toledo refuerza su apuesta por una provincia más inclusiva, segura y comprometida con la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.