Diputación de Toledo invierte 700.000 euros en su alumbrado exterior

La actuación, adjudicada a la empresa toledana Casa Álvarez, por un importe de 762.197,83 euros, tiene como objetivo sustituir el sistema de iluminación existente desde 2003 por una nueva instalación basada en tecnología LED RGBW de última generación, más eficiente, versátil y respetuosa con el entorno, ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Los trabajos comenzaron oficialmente el pasado 9 de abril de 2026, tras la firma del acta de replanteo, y cuentan con un plazo de ejecución previsto de tres meses. En esta primera fase ya se ha iniciado el desmantelamiento del alumbrado perimetral anterior, así como la instalación de los nuevos proyectores LED RGBW.

Posteriormente, se procederá a la colocación de luminarias lineales que quedarán integradas en las fachadas del edificio. El nuevo sistema de iluminación permitirá realzar los elementos arquitectónicos del Palacio Provincial mediante técnicas como la iluminación rasante y el uso de diferentes tonalidades de luz, ofreciendo una imagen más atractiva y representativa.

Además, la tecnología incorporada permitirá adaptar la iluminación en función de fechas señaladas o eventos, reforzando el vínculo de la institución con la ciudadanía y su apoyo a distintas causas sociales y culturales. El proyecto incluye también la instalación de proyectores de imágenes en dos puntos destacados del entorno: la entrada principal del edificio, en la fachada sur, y la salida de las escaleras mecánicas en la fachada norte.

Estos dispositivos permitirán proyectar motivos visuales sobre el pavimento mediante globos de vidrio multicolor, aportando un carácter más dinámico y contemporáneo al conjunto. Desde el punto de vista energético, la nueva instalación supondrá una mejora significativa en la eficiencia, reduciendo el consumo y optimizando el rendimiento lumínico gracias al uso de tecnología LED de bajo consumo, en línea con los objetivos de sostenibilidad de la Diputación.

Dado que el Palacio Provincial está declarado Bien de Interés Cultural desde 1998, la intervención se está desarrollando bajo un estricto control y seguimiento arqueológico, garantizando en todo momento la protección de sus valores patrimoniales.

Con esta actuación, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, apostando por soluciones innovadoras que combinan tecnología, sostenibilidad y cultura. La intervención no solo mejorará la imagen del Palacio Provincial, sino que también contribuirá a proyectar una institución más moderna, cercana y alineada con los retos actuales, en beneficio de toda la ciudadanía.