El PP denuncia retrasos en mamografías; la Junta dice que es 'falso'

Gregorio se ha pronunciado así en 'X' sobre la información que publica Okdiario en la que afirma que el Gobierno de Castilla-La Mancha "dejó a 2.500 mujeres sin convocar a una mamografía de cáncer de mama durante casi cinco meses" en Talavera de la Reina.

"Me preocupa la información que publica Okdiario sobre las pruebas diagnósticas que han dejado de hacerse en mi ciudad. Espero que García-Page lo explique urgentemente, debe arrojar luz a este asunto y contar a los talaveranos qué ha ocurrido", apunta el alcalde talaverano en la red social.

"ES ABSOLUTAMENTE FALSO"

Una afirmaciones que han tenido respuesta por parte del consejero de Sanidad quien, en declaraciones a los medios, ha acusado al PP que esté "aprovechando en alimentar este tipo de bulos". "Aseveraciones como que hay miles de personas pendientes es absolutamente falso en Castilla-La Mancha", ha indicado, para agregar que "estamos orgullosos del screening y sigue funcionando correctamente".

En este sentido, ha pedido no crear alarma "con algo tan sensible" como es el cáncer y como es la detección precoz "por la que se están salvando tantas vidas en Castilla-La Mancha y en España", ha señalado, para añadir que el PP, "si quiere estar a la altura, podía haber puesto cuando gobernó screening no solo de mama, que se aprovechó de lo que ya estaba hecho, sino de colon y de cérvix, que no hicieron nada".

Asimismo, ha apuntado que cuando se las mujeres, en este caso, son llamadas a hacerse pruebas, "en teoría son mujeres sanas". "Si no están sanas no forman parte de un screening. Por lo tanto estamos hablando de personas y mujeres sanas a priori. Después se puede descubrir precisamente lesiones mínimas y estamos en este momento descubriendo lesiones de menos de tres milímetros en las mamas, por lo tanto son mujeres sanas", ha abundado.

Respecto a lo que ha pasado en Talavera de la Reina, el consejero ha explicado que, como en el resto de Castilla-La Mancha, salió un concurso público para hacer el screening de mama y que la empresa que lo ganó, a final de mayo, "decidió marcharse sin previo aviso". "Me parece una irresponsabilidad que tendrá que pagar y por eso iniciamos el procedimiento jurídico correspondiente".

"Como no avisó, no pudimos reaccionar en ese momento y tener otra empresa, y hacerlo internamente no es de la noche a la mañana. Por lo que hemos tardado el tiempo necesario, que no obedece esta respuesta a lo que haya aparecido ahora en medios o a lo que haya declarado nadie. Llevamos trabajando desde el primer momento, hemos encontrado quien nos lo haga y además hemos apostado también por apoyarlo desde dentro del Hospital de Talavera", ha sostenido.

Es por ello por lo que Fernández Sanz ha indicado que la respuesta a este asunto "está dada desde el primer momento, aunque se tarde en el tiempo". Así, ha señalado que en Talavera de la Reina pasan por el screening de mama unas 7.000 mujeres al año de las que 4.000 pruebas ya están hechas previamente, por lo que "quedan ahora hacer 3.000 hasta el 31 de diciembre".

"Por lo tanto, no va a quedar nadie sin hacer el screening de mama en Talavera de la Reina ni en ningún sitio de Castilla-La Mancha y pido, por favor, que no se haga ninguna comunicación que altere el buen funcionamiento de los screenings y que no se juegue ni se hagan manifestaciones que puedan debilitar las emociones y la manera de enfrentarse a cuestiones tan duras", ha argumentado, para hacer "un llamamiento a la serenidad, a la verdad y no hacer bulos".

VALORACIONES POLÍTICAS

En una entrevista en la cadena Cope, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha denunciado "los graves problemas" que atraviesa la sanidad pública en Castilla-La Mancha poniendo como ejemplo Talavera de la Reina, donde "mujeres que podrían tener un cáncer no están siendo diagnosticadas desde mayo porque la Junta ha dejado de ofrecer ese servicio".

"No puede ser que el Gobierno de Page mire para otro lado mientras profesionales sanitarios denuncian abandono y enferman por falta de medios", ha afirmado, para preguntar si alguien "va a sumir alguna responsabilidad en el Gobierno de Page", ya que tienen que dar explicaciones porque no se puede permitir que "desde el mes de mayo mujeres de Talavera no se les hayan hecho las pruebas para ver si tienen un cáncer".

También se ha pronunciado la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, quien ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que dé explicaciones urgentes sobre este asunto, en una comparecencia junto al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio.

"Emiliano García-Page tiene que salir hoy mismo a explicar qué ha pasado, a cuántas mujeres no se ha llamado, cuáles son las consecuencias de esta dejación y por qué su Gobierno ha intentado tapar esta situación durante meses", ha reclamado, para insistir en que "los diagnósticos salvan vidas, los retrasos no".

Desde Vox, el presidente del Grupo parlamentario en las Cortes, David Moreno, ha denunciado que tras el cierre del Centro Médico de Diagnóstico Talavera "cientos de mujeres" no han sido informadas del resultado de las pruebas médicas. "Cinco meses después del cierre del Centro, estas pacientes pueden tener cáncer sin saberlo y sin recibir tratamiento".

"El cierre del centro encargado del cribado de cáncer de mama es un hecho de una gravedad extrema. Estamos hablando de mujeres que llevaban meses esperando una respuesta y que ahora no saben cuándo ni dónde se les atenderá", ha lamentado Moreno.

El diputado talaverano de Vox ha criticado que "esto es el resultado de años de abandono sanitario en Talavera de la Reina. El servicio de Radiodiagnóstico del hospital lleva tiempo externalizando pruebas porque no tiene plantilla suficiente, por lo que es radicalmente falso que pueda atender a estas pacientes", ha denunciado.

Vox registrará en las Cortes de Castilla-La Mancha una batería de preguntas para conocer el número de pacientes afectados, conocer la cuantía que la Consejería de Sanidad del PSOE ha destinado a la externalización del servicio y exigir responsabilidades políticas y soluciones urgentes a esta nueva muestra de mala gestión sanitaria.

Por último, el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha denunciado el nuevo capítulo del PP regional de "bulos y de manipulación" en torno a un tema "tan sensible" como el de los cribados de cáncer de mama, y ha preguntado a los 'populares' "si es que ahora el presidente Page es Juanma Moreno".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, y llamando la atención sobre que "no todo vale", García-Navas ha lamentado que el PP haya pasado de, en apenas 72 horas, manipular un vídeo del presidente de Castilla-La Mancha durante el Debate del Estado de la Región, "para tergiversar y sacar rédito político", a regresar hoy con otro "bulo".

Ha criticado que el PP compare el cierre por quiebra de una empresa sanitaria en Talavera de la Reina, a lo que el Gobierno de esta región ha reaccionado de forma "inmediata" realizando un contrato de emergencia con otra empresa para absorber la gestión de las pruebas pendientes, al fallo generalizado del sistema de cribado andaluz que ha dejado a 20.000 mujeres sin resultados de diagnóstico durante años.

"Es grave que el PP, en lugar de frenar los bulos, los difunda. Con este nuevo capítulo de vídeos manipulados, el PP de Castilla-La Mancha vuelve a demostrarnos su incapacidad y su falta de altura de miras con la credibilidad del señor Paco Núñez por los suelos y de su propio partido", ha sostenido.