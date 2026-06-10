Decenas de familias reclaman en Toledo climatizar los colegios

Consideran insostenible que la comunidad educativa siga expuesta a altas temperaturas extremas que ponen en riesgo, según denuncian "la salud de los menores".

Además indican que basan la reclamación en "el estricto cumplimiento de la normativa vigente, así como en el derecho a unas condiciones dignas y seguras de trabajo y aprendizaje".

Actualmente, informan, "las familias ya estamos recogiendo mediciones diarias para constatar el estrés térmico que sufren niños y docentes".

Inspección de trabajo

CCOO Toledo ha denunciado la situación ante Inspección de Trabajo la situación de las altas temperaturas en las aulas y pide realizar mediciones.

El sindicato se suma a las concentraciones de protesta a las puertas de una docena de centros de Toledo. La Federación de Enseñanza de CCOO en Toledo ha iniciado una campaña para exigir que los servicios de prevención de riesgos laborales de la delegación provincial realicen mediciones de temperatura en las aulas y demás espacios educativos de los centros de la provincia.

Consejería de Educación

A preguntas de los medios de comunicación, el consejero del área ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa alrededor de 50 millones de euros a disposición de los ayuntamientos para la climatización de los colegios de titularidad municipal y ha añadido que la han solicitado más de 350 ayuntamientos. Ha puesto como ejemplo a Albacete, Ciudad Real o Talavera de la Reina, y ha añadido que es sorprendente que el Ayuntamiento de Toledo solo lo haya solicitado para dos colegios de la ciudad.