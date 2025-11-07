Cortes de tráfico con motivo de la ‘Espada Toledana’

Por ello, se han habilitado varias alternativas para los usuarios:

Para el barrio de Santa Teresa, ya que no se podrán efectuar salidas ni entradas por la avenida de la Reconquista, los vehículos podrán salir o acceder por las calles Coronel Baeza, Camino Molinero o Carlos III.

En cuanto al barrio de los Bloques, para los usuarios de las calles Talavera, Diputación, Torrijos y todas sus perpendiculares, las salidas deberán efectuarse por la calle Quintanar y las entradas por la calle Talavera desde Duque de Lerma.

Pero además, aquellos vehículos estacionados en las calles Escalona, Ocaña y Orgaz, deberán salir en sentido inverso hacia la calle Talavera.

Desde Policía Local se recomienda que para los vehículos estacionados en la avenida de la Reconquista y la calle Ecuador, no aparquen en estos viales por constituir un circuito hermético para la prueba deportiva, además de no poder circular durante el tiempo señalado de duración de la prueba.