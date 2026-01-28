Cortes de tráfico por la manifestación de agricultores y ganaderos en Toledo

De esta forma, desde las 10.00 hasta las 11.00 horas se cortará el tráfico en las calles Marqués de Mendigorría y Cardenal Tavera. Desde las 11.00 hasta las 14.00 horas, permanecerán cortadas las calles Marqués de Mendigorría, Cardenal Tavera, Puerta de Bisagra, Real del Arrabal, Venancio González, la calle Armas y la Plaza de Zocodover, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Con independencia del horario y tramo viario de la manifestación, ésta repercutirá cierta incidencia en el tráfico durante los traslados de los aproximadamente 100 tractores, para su incorporación a la manifestación y tras finalizar ésta.

Por lo tanto, de 10.00 a 11.00 horas se verá afectado el tramo desde el recinto ferial de la Peraleda, pasando por la carretera de la Peraleda, la avenida de Barber, Colón y Duque de Lerma, hasta llegar a General Villalba. Además, desde las 13.30 hasta las 14.30 horas quedará cortado el tráfico desde la plaza de Zocodover, la cuesta de Carlos V, la calle Unión, calle Cervantes, Doce Cantos, el puente Nuevo de Alcántara, la ronda de Toledo por la carretera del Valle, la carretera de Piedrabuena, la carretera de Navalpino, la carretera de La Puebla, carretera de la Peraleda, hasta llegar al recinto ferial de la Peraleda.

Desde la Policía Local, se recomienda el uso de las circunvalaciones para la comunicación entre los diferentes barrios; no obstante, las dos rotondas de la avenida de Madrid, que conectan con la calle París y la del 'Lucero', que conecta con la avenida General Villalba, quedarán abiertas al tráfico en general.

Además, los accesos y salidas del Casco Histórico deberán efectuarse por el paseo de Recaredo o por Doce Cantos-paseo de Cabestreros.

Por otro lado, desde las 10.00 hasta las 15.00 horas se establecerá la terminal de autobuses urbanos en las dársenas de Safont.

Asimismo, sufrirán retrasos en las frecuencias habituales o suspensión temporal de líneas, especialmente en el distrito norte, afectando a los barrios de Palomarejos, avenida de Europa, Buenavista y Santa Teresa en los horarios señalados.