Confían aprobar la Ley de Brecha salarial en la región en 2026

Así lo ha especificado a preguntas de los medios la consejera de Igualdad, Sara Simón, junto al secretario regional de CCOO, Javier Ortega, y la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO Ana Villaseñor, antes de participar en una actividad del Programa Corresponsables en Toledo.

La ley "vendrá con una financiación ajustada y suficiente para poner en marcha las políticas que se van a desarrollar a través de ella", ha destacado Simón.

En estos momentos, el Gobierno regional trabaja "en ese periodo inicial de acordar las medidas", y de la mano de sindicatos y patronal quiere cerrar un primer borrador, "ese primer gran pacto, para a partir de ahí poder seguir trabajando en la misma".

CUARTO PLAN

Sobre la última edición del IV Plan Corresponsables el Gobierno regional cifra en 700 los ayuntamientos que se han sumado en la región, de los 900 que tiene Castilla-La Mancha.

El pasado viernes pasado terminaba el plazo de los ayuntamientos para incorporarse y la Junta trabajar en cuantificar completamente cúantos ayuntamientos se han incorporado para poder desarrollar este plan.

"Estamos satisfechas de todas las personas que se han involucrado en este plan, de todas las familias a las que hemos llegado". En estas cuatro ediciones del Plan Corresponsables, se ha conseguido poner en marcha más de 3.000 puestos de empleo, especialmente en las zonas rurales, ocupados por mujeres.

37 mujeres han sido asesinadas, una de ellas en Guadalajara, y es aquí justamente en este marco donde tenemos que meter a los hombres en la igualdad y en la corresponsabilidad porque sin ellos va a ser imposible llegar a esto.

CCOO PIDE RECURSOS PARA LA LEY

De su lado, el secretario regional de CCOO ha lamentando que a brecha salarial "sigue siendo una triste realidad, especialmente en Castilla-La Mancha", por lo que ha demandado que la ley de brecha salarial destine importante recursos públicos a medidas para ayudar a las personas que necesiten delegar el cuidado de sus hijos.

"Las mujeres cobran un 18% menos que los hombres teniendo en cuenta que el salario medio es inferior a la media nacional", ha recordado Ortega.

Por lo tanto, para el líder de CCOO es "imprescindible que a través de las empresas, de los planes de igualdad, de la negociación colectiva" se siga trabajando "en medidas que favorezcan la corresponsabilidad y la conciliación".

Respecto al Plan Corresponsables, los talleres organizados por CCOO han llegado a más de mil personas. Ortega apela a desarrollar, tanto en los centros de secundaria como en los propios colegios, estas iniciativas, para "que desde esas edades se entienda que la corresponsabilidad es algo necesario y natural en una sociedad moderna, igualitaria y avanzada".

En la misma línea, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud del sindicato ha destacado el trabajo de CCOO por llevar la igualdad a las empresas, por hacer que los planes de igualdad se cumplan y "que la corresponsabilidad sea efectiva".