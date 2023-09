Cerro Chaves quiere formar en la doctrina de la Iglesia ante las 'embestidas modernas'

Cerro Chaves ha hecho esta petición durante la misa de apertura del curso académico en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso y el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo que ha tenido lugar este lunes, después de que el pasado sábado se iniciase el Curso Pastoral 2023-2024.

El arzobispo toledano ha estructurado su homilía en tres "claves", que según ha explicado, le gustaría que viviese este año el seminario: sacerdotes testigos de la misericordia divina, sacerdotes formados en los sentimientos del corazón de Cristo y sacerdotes formados en el sentir de la Iglesia, "para que tengamos ese celo pastoral que tenían los grandes sacerdotes que este año trataremos de profundizar, como tantos y tantos sacerdotes nuestros, algunos en proceso de beatificación, especialmente los mártires que entregaron su vida por Jesucristo, con una pasión inmensa hacia la Eucaristía y hacia Jesús".

Cerro Chaves también ha destacado que los sacerdotes han de poner el foco en la "centralidad de la Eucaristía, el perdón de los pecados, el pastoreo, la predicación de la palabra", y para ello ha incidido en la necesidad de ser un seminario de "puertas abiertas al corazón del Señor, a la Iglesia, y también a todas las realidades vivas", tal y como recogía el Concilio Vaticano II, "que tenemos cada uno de nosotros tenemos que asumir y aceptar para caminar al ritmo de lo que nos marca también nuestra Santa Madre Iglesia".

Dicho esto, ha puesto en valor la valía del profesorados del Seminario de Toledo, recordando que incluso la Madre Teresa de Calcuta llegó a reconocer ante el arzobispo Marcelo la "buena formación y el profundo amor a Jesucristo" de los sacerdotes que han salido del Seminario de Toledo.

Por ello, ha instado a los profesores a "formar muy bien en la doctrina de la Iglesia, sobre todo para que sean capaces de dar respuesta a las embestidas del tiempo moderno". "Como decía preciosamente Juan Pablo II a los catequistas en Granada, como no tengamos una buena formación, no seremos capaces de dar respuesta a las embestidas del tiempo moderno".

"Por eso necesitamos una buena formación, pero necesitamos sacerdotes formados, preparados, que en su planteamiento de estudio dediquen horas y horas a estudiar", ha demandado.

De ahí que no solo se ha dirigido al profesorado "formadísimo", sino también a los alumnos, a los que ha pedido que "no tengan una formación paralela", porque "no hace bien a nadie".

"La formación es lo que la Iglesia a través del Arzobispo, a través de los profesores nos está dando, y si alguno no enseña lo que tiene que enseñar, ya se le llamará la atención y se retira", ha avisado.