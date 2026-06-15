Cae una banda que robaba en camiones; 12 detenidos y 7 en prisión

La investigación permitió determinar que los miembros de la organización desarrollaban una intensa actividad delictiva, desplazándose durante la noche hasta distintas áreas de servicio para cometer los robos. El modus operandi empleado consistía en realizar “catas” a los camiones estacionados cortando las lonas de los remolques con el fin de localizar mercancía de interés, entre ellas productos de cosmética, electrodomésticos, alimentos y herramientas.

Una vez seleccionada la carga, procedían a su sustracción y posterior ocultación en diferentes viviendas vinculadas a la organización, desde donde era distribuida y vendida a terceros.

Como resultado de las actuaciones, otras cinco personas fueron detenidas por su presunta implicación en delitos de receptación. Asimismo, durante la investigación se detectó la presunta falsificación de albaranes de compra con el objetivo de justificar la procedencia de los efectos sustraídos.

A mediados del mes de junio tuvo lugar la fase de explotación de la operación donde se practicaron cuatro entradas y registros en las localidades de La Mata y Hormigos (Toledo). En los registros se localizó diferente material sustraído, varias armas de fuego de aire comprimido y una plantación de marihuana.

Doce personas fueron detenidas como presuntos autores de los robos con fuerza investigados, todos ellos pertenecientes a un grupo criminal con una amplia trayectoria delictiva y numerosos antecedentes por hechos similares. Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de instancia nº 1 de Talavera de la Reina, que decretó el ingreso en prisión de siete de ellos.

La operación ROADBANDIT ha permitido la detención de un total de 17 personas, entre miembros del grupo criminal y receptadores, se han esclarecido 22 hechos delictivos, de los que 13 corresponden a delitos de robo con fuerza. Asimismo, se han bloqueado 35 cuentas bancarias vinculadas a la organización, 6 vehículos utilizados para la comisión de los delitos han sido intervenidos y se ha recuperado mercancía sustraída por valor de 120.000 euros, la cual tras su identificación ha sido devuelta a sus legítimos propietarios.

La Guardia Civil aconseja extremar las precauciones en la compra de artículos de segunda mano, verificando siempre su procedencia. La adquisición de productos de origen dudoso o a precios anormalmente bajos puede favorecer la comercialización de efectos sustraídos y, en determinados casos, tener consecuencias penales. Ante cualquier sospecha, se recomienda abstenerse de la compra y comunicar los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.