Arte, palabra y música durante el Día del Orgullo en Toledo

Son dos las actividades que este año se van a desarrollar en la ciudad de Toledo esta semana y la próxima, los días 19 y 23 de junio, que, desde dos enfoques diferentes cita a la participación de la ciudadanía en dos espacios al aire libre y que “tienen un objetivo común como es seguir construyendo una sociedad más inclusiva, más visible y más comprometida con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI”, en palabras de Nuria Cogolludo.

Concretamente, la primera cita será el próximo viernes en el Casco Histórico de Toledo que acogerá una charla coloquio sobre “El poder de ser: salir del armario y encontrarte contigo” que dirigirá la sexóloga, terapeuta de pareja y docente española Espe López, especialmente conocida por su labor divulgativa de la educación sexual con perspectiva feminista, la psicología afirmativa LGTBIQ+ y la sexualidad no normativa.

Según ha destacado la delegada provincial de Igualdad, con este encuentro, que se celebrará en la Terraza del local ‘La Madriguera’, se ofrecerá a los y las asistentes una “conversación cercana y participativa en la que se van a abordar cuestiones relacionadas con la identidad, la autoestima, la aceptación personal y los procesos de salida del armario”. Una “invitación a reflexionar sobre la importancia de vivir con autenticidad y libertad”.

Y será el martes 23 de junio cuando tendrá lugar el segundo de los actos convocados por la Delegación Provincial de Igualdad, en esta ocasión en el barrio del Polígono se Santa María de Benquerencia, en su céntrico y popular Paseo Federico García Lorca, y con una “programación muy especial en la que hemos contado con la participación del alumnado de la Escuela de Arte de Toledo y la drag queen Sergiolla quienes ofrecerán sendos espectáculos que no van a dejar indiferente a los y las asistentes quienes, sin duda, disfrutarán con esta programación diseñada para esta celebración que abrimos a la ciudadanía”.

Los estudiantes de la Escuela de Arte han preparado una performance con la que van a poner en valor la diversidad a través del arte y la expresión cultural y que abrirá la tarde, a la que seguirá una actuación músical y uno de los momentos más esperado que será un bingo muy singular y lleno de color que conducirá la drag queen Sergiolla.

Un espectáculo muy popular que combina el juego tradicional con números musicales, interacción con el público, comedia y premios.

“Una tarde de humor, espectáculo, participación del público, regalos, sorpresas y mucha diversión que convertirán esta cita en una auténtica fiesta de la diversidad, pensada para disfrutar, compartir y celebrar el Orgullo con el corazón”, ha añadido Cogolludo junto a una invitación a los toledanos y toledanas a unirse y asistir a ambos encuentros.

Porque en 2026 en Castilla-La Mancha se celebra el Día del Orgullo, uniéndose a la celebración en todo el mundo el 26 de junio, bajo el lema institucional “Avancemos con Orgullo” con el que “queremos invitar a la sociedad a seguir avanzando en derechos ya conseguidos, a defender la diversidad sexual y de género y a rechazar los discursos de odio que, lamentablemente, están ocupando más espacio social”.

Nuestro camino, el de nuestra región es “el camino colectivo de derechos, reconocimiento, visibilidad y libertad que es lo que celebramos activamente y junto a la ciudadanía con los actos programados por la Delegación Provincial de Igualdad”, ha concluido Cogolludo.