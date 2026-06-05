CECAM abordará la seguridad vial en el entorno laboral

Cecam, en un comunicado, anima a todas las empresas, profesionales y entidades interesadas a asistir a esta jornada, que tiene carácter gratuito, donde se abordarán aspectos clave relacionados con la seguridad vial laboral, la prevención de accidentes de tráfico y la promoción de conductas seguras en los desplazamientos vinculados al trabajo.

La jornada se desarrollará de 10.00 a 12.30 horas, comenzando con una bienvenida y café networking. La inauguración correrá a cargo del secretario general de Cecam, Mario Fernández, y del director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, Javier de la Cruz.

Posteriormente, tendrá lugar la ponencia del jefe provincial de Tráfico de Toledo, Francisco Javier Caparrini, quien abordará diferentes cuestiones relacionadas con la seguridad vial y la prevención en el ámbito laboral. Por su parte, el presidente de Fundtrafic, Francisco Canes, ofrecerá la ponencia 'Ejemplo práctico de cómo modificar conductas en la movilidad laboral', en la que expondrá experiencias y herramientas orientadas a fomentar hábitos de conducción más seguros entre los trabajadores.

La clausura de la Jornada correrá a cargo de la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust. Asimismo, al finalizar las ponencias, los asistentes podrán participar en diferentes talleres y actividades prácticas, entre ellas un simulador de conducción de coche y moto, simulador de vuelco de coche, circuito de diversidad funcional y gafas de simulación.

Las empresas interesadas en participar pueden inscribirse y consultar toda la información a través de la página web de Cecam https://cecam.es/eventos/jornada-seguridad-vial-en-el-entorn...

Esta jornada se enmarca en el proyecto de promoción de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para pymes de Castilla-La Mancha 2025 realizado en colaboración con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el marco del 'Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 2022-2026'.