Catedral de Toledo estrena una documental por su VII Centenario

El documental está realizado por la productora Canovisión y ofrece un recorrido visual profundamente evocador por la Catedral Primada, mostrando la "inmensa riqueza histórica, artística y espiritual" que ha atesorado a lo largo de sus ocho siglos de existencia, según ha informado el Arzobispado en nota de prensa.

La obra ensalza la majestuosidad del templo, considerada una de las grandes cumbres del patrimonio religioso y cultural de Europa. El guión es de Jesús Sánchez Adalid, escritor y sacerdote, cuya sensibilidad literaria y conocimiento histórico aportan una narrativa "sólida, inspiradora y cercana".

La producción incorpora técnicas de filmación y recursos audiovisuales de última generación, recreaciones históricas dramatizadas y una puesta en escena que permite descubrir la Catedral desde perspectivas inéditas y de gran impacto visual.

La obra cuenta, además, con la participación de grandes figuras del panorama artístico, entre ellos Juan Valderrama, quien interpreta una emotiva versión del Ave María que aporta un momento musical de profunda belleza espiritual y que interviene en la presentación del documental.

El acto contará con la presencia del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, así como del equipo creativo y técnico del proyecto. La entrada es libre hasta completar aforo, invitando a todos los ciudadanos a participar en este acontecimiento cultural "único" que "celebra la fe, la historia y la grandeza" de la Catedral Primada en su octavo centenario.