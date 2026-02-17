Bomberos del Consorcio y el Infocam culminan su labor en Talavera

Así se ha pronunciado este martes tras la reunión del Cecopal, que ha presidido el propio alcalde, donde se ha informado de que los efectivos de bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y del Infocam de la Junta de Castilla-La Mancha ya han podido retirarse, tras finalizar las labores de achique de agua, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

A partir de este momento, el Ayuntamiento entra plenamente en esa segunda fase centrada en la recuperación y vuelta a la normalidad. Los trabajos se enfocarán en la limpieza de calles que ya está llevando a cabo la empresa PreZero, el apoyo a los vecinos en la limpieza de sus viviendas y la retirada de enseres y materiales dañados por el agua.

Asimismo, Gregorio ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno de actuar con la mayor rapidez posible, "y es por eso que desde ayer Aqualia ya se encuentra trabajando intensamente con el objetivo de retirar los arrastres acumulados".

Estas actuaciones se están focalizando en Entretorres, la zona más afectada, así como en áreas como Marqués de Mirasol y otros puntos de la red pública. Del mismo modo, se están utilizando cámaras de inspección en todos los arroyos. Por su parte, Servicios Generales ya está recogiendo los sacos de arena, retirando las pasarelas y colocando contenedores para muebles.

En estos momentos, se ha retomado la circulación en todas las calles de la ciudad, exceptuando Entretorres.