BAJA EL CAUDAL

Ayuntamiento de Toledo pide precaución: el Tajo sigue en alerta roja

El Ayuntamiento de Toledo advierte que el Río Tajo, a su paso por la ciudad continúa en alerta roja, si bien ya se ha desactivado el Plan Territorial de Emergencia Municipal de Toledo que se encontraba en Fase de alerta, así como el Protocolo de Cierre de Parques y Jardines, como consecuencia de la evolución de la situación hidrológica del río Tajo y la mejora de las condiciones climatológicas, según informan fuentes municipales.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Según ha explicado el concejal responsable, Rubén Lozano, el Río Tajo, "sigue manteniendo la alerta roja". A pesar de que la situación no es de normalidad, sino que existen "riesgos que se deben prevenir", Lozano ha explicado que "los niveles de caudal han bajado y se ha reducido esa cantidad de agua que pasa por Toledo".

Considera que "la situación está mejorando levemente". Asimismo, ha añadido que "esperamos que en los próximos días, atendiendo a los desembalses y el deshielo, conforme acompañen las temperaturas y la climatología se volverá a la normalidad".

Finalmente, se ha aventurado a explicar que una vez se valoren los daños, "afortunadamente, en esta ocasión, son muy reducidos", en comparación con la primavera pasada.

Por cierto que, a pregunta de los medios, ante la concentración que ha convocado la Asociación ARBA Toledo para el próximo sábado, exigiendo al Ayuntamiento que se defienda el patrimonio natural en el Valle, Lozano se ha mostrado "sorprendido y bastante decepcionado por la convocatoria de una manifestación, cuando ha sido esta Corporación ha intentado recuperar los entornos del Río Tajo". Cree que se ha trabajado, tanto en las riberas, en el valle, en el Parque de Polvorines, en el entorno de La Cava, en el Diamantista o en el entorno de Safont con la plantación de 1.300 árboles, según ha recordado.

