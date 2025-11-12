Ayuntamiento pone en marcha la policía en los barrios en Toledo

Durante la presentación, el alcalde ha destacado que esta actuación supone “el cumplimiento de un compromiso electoral y un paso más en la construcción de una policía cercana, moderna y adaptada a las necesidades reales de los vecinos”.

Con esta Oficina Móvil de Atención Ciudadana, ha señalado el alcalde, “acercamos la seguridad a los barrios y facilitamos el contacto directo entre los agentes y los toledanos, porque la seguridad se construye desde la proximidad, desde la escucha y desde la presencia en la calle”.

Además de este nuevo servicio, la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares ha presentado otros dos vehículos más “que modernizan y amplían los medios de la Policía Local”. Se trata de una furgoneta de atestados, completamente renovada para mejorar la atención en siniestros y actuaciones técnicas; un vehículo adaptado para la unidad canina, que optimiza la intervención en operativos de seguridad y prevención y la nueva oficina móvil que actuará como comisaría itinerante y recorrerá todos los barrios de Toledo.

Esta oficina móvil permitirá recoger denuncias, quejas, sugerencias e información vecinal, además de ofrecer un punto de atención directa a los ciudadanos, un servicio que será rotativo y se ubicará en zonas de gran afluencia, facilitando la visibilidad y accesibilidad de los agentes.

Una policía más próxima y moderna

Por su parte, el jefe de la Policía Local, José Luis Martín Mora ha explicado que este servicio “pretende ser una oficina móvil y, al mismo tiempo, una policía de barrio”, con la misión de “acercarse más a los ciudadanos y ofrecerles un canal directo de comunicación y confianza”.

Una actuación que según Cañizares responde al compromiso del equipo de Gobierno de dotar a la Policía Local de los medios necesarios “para el desempeño eficaz de su labor y mejorar la seguridad en todos los barrios”.

Además, durante su intervención, el alcalde ha recordado que hoy también se ha iniciado la formación de los agentes en el convenio Viogen, dentro del programa de actualización y capacitación continua de la Policía Local.

También ha asegurado que el presupuesto municipal de 2026 incluirá nuevas inversiones para modernizar el cuerpo y culminar las nuevas dependencias policiales, cuya construcción supondrá “un antes y un después” en el servicio público de seguridad.

“Tenemos una Policía Local envidiada y envidiable en toda Castilla-La Mancha, con agentes comprometidos que trabajan por la seguridad y la libertad de todos los toledanos, por lo que nuestro deber como Ayuntamiento es estar a su altura y dotarles de los mejores medios posibles”, ha afirmado Velázquez.

Con la puesta en marcha de ‘Policía en los Barrios’, el Ayuntamiento de Toledo refuerza su modelo de seguridad de proximidad, fomentando una policía cercana, accesible y coordinada con el resto de cuerpos de seguridad, “para seguir construyendo una ciudad más segura y cercana al ciudadano”.