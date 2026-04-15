Adjudicadas las obras de las calle río Jarama y Vetalomar en Toledo

Además, se adjudica también la contratación de las obras para la mejora del espacio urbano de la actuación Toledo, Ciudad Creativa, por un importe de 391.072 euros a la empresa Seranco SAU.

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se adjudican los contratos para la explotación de 4 de las 8 carpas para actividades de ocio, hostelería y restauración en el recinto ferial de La Peraleda con motivo de las fiestas del Corpus 2026. La primera de ellas por un importe de 8.501 euros a la empresa Cinco Notas SL; la segunda carpa se adjudica, por un importe de 8.501 euros a la empresa Galloza SL; una tercera por un importe de 8.390 euros a la empresa Santos Eventos y Producciones SL; y una última carpa por un importe de 8.330 euros a la empresa Santos Eventos y Producciones SL.

También se aprueba la cesión del préstamo de la maqueta del Centro Cultural San Marcos al museo estatal ‘La Casa de la Arquitectura’ para una exposición que lleva por título ‘Radical Rehab. Arquitectura y Patrimonio en España 1975-2025’.

En otro orden de asuntos, se da el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo para el año 2026 por un importe de 8.000 euros; y se da luz verde a la continuidad del contrato de explotación y mantenimiento de un complejo de incineración de cadáveres en Toledo por seis meses más a la empresa José María San Román Gómez-Menor SL.

Por otro lado, se declara desierto por falta de licitadores la convocatoria para la contratación de la prestación del servicio de transporte de viajeros de la barca del pasaje de una orilla a otra del río Tajo. Y en el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia se autoriza el inicio del expediente de contratación para la ejecución de los trabajos consistentes en la gestión y ejecución de campamento urbano del verano de 2026. Sale con un importe base de licitación de 73.500 euros y una duración de dos meses.

En cuanto al área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior se adjudica el contrato para la ejecución de los trabajos consistentes en el mantenimiento de la aplicación gestora de expedientes Gestdoc y la sede electrónica del ayuntamiento de Toledo, por un importe de 284.976 euros a la empresa ADD4U Soluciones para gestión y desarrollo SL por un periodo de 36 meses y se autoriza el inicio del expediente para el suministro de un vehículo autoescala automática de 32 metros que sale con un importe base de licitación de 1.155.000 euros.

Por último, en asuntos de urgencia se ha aprobado el inicio del expediente para contratación de la gestión de las escuelas infantiles municipales por un importe base de licitación de 3.953.730,71 euros.