8 horas de lectura ininterrumpida en Toledo por los niños asesinados en Gaza

Una lectura ininterrumpida, en la que participarán representantes políticos, institucionales, vecinales y sindicales, y que finalizará a las 20.00 horas con el objetivo de recordar a los más de 18.000 niños que han perdido la vida desde el comienzo del conflicto.

"Creemos importante recordarlos y no olvidarlos", ha asegurado Teresa Pantoja, integrante de la plataforma 'Toledo por Palestina'. En declaraciones a los medios, ha reprochado que la ciudad de Gaza "esté siendo arrasada". "Si retirasen las miles de toneladas que hay de escombros, nos daríamos cuenta de que no son 60.000 ni 70.000 muertos, sino que pueden triplicarlo", ha denunciado.

"Hoy defendemos a los niños, defendemos la necesidad de que los niños vivan en paz, y sobre todo también apostamos por la flotilla que navega hacia Gaza", ha manifestado Pantoja, quien ha reivindicado que la plataforma de la que forma parte es la "flotilla de tierra".

A partir de las 12.00 horas ha comenzado la lectura, invitando a toledanos y turistas a sumarse a este acto. Una iniciativa que se está repitiendo en muchas ciudades. La lectura está dividida por la edad de los niños. "Tenemos el nombre y la edad y nos vamos a dar cuenta de que algunos niños nunca han llegado ni siquiera a vivir su primer año de vida", ha lamentado.

UNOS NOMBRES QUE DEBEN PERMANECER EN LA MEMORIA

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha querido colaborar y participar activamente en este acto porque, según ha recalcado a los periodistas, "la ciudad de Toledo tiene que estar aquí". "Creemos que estos niños y niñas asesinados de manera cruel, a manos del gobierno de Israel, no puede pasar como si no pasara nada".

"Niños y niñas que tienen nombre y apellidos y que queremos que esos nombres y esos apellidos permanezcan en nuestra memoria", ha incidido la portavoz socialista, quien ha apostillado que "lo que está sucediendo es un genocidio y una masacre cruel, vil y exterminio del pueblo palestino organizado y orquestado por el gobierno de Israel".

Según ha advertido, "esto no va de colores políticos, esto va de humanidad, esto tiene que parar", ha urgido. "Toledo no puede permanecer al margen", ha dicho la portavoz del PSOE, que se ha mostrado confiada en que el alcalde, Carlos Velázquez, "tenga un minuto para pasarse y colaborar en este acto".

Igualmente, ha pedido al regidor del PP que apoye la declaración institucional a favor del pueblo Palestino pedida por el PSOE, solicitando el cese de esta "masacre" y de este "genocidio" y solicitando la apertura de la franja de Gaza para que pueda entrar ayuda humanitaria de manera organizada y controlada por las instituciones.

"Toledo tiene que estar en el lado correcto de la historia, por eso esperemos que tanto el alcalde de Toledo como el grupo que gobierna con él en el Ayuntamiento de Toledo --Vox-- sean capaces de ser consecuentes con lo que está sucediendo y apoyen la propuesta del PSOE de esa declaración institucional en favor al pueblo palestino".