Pueblos de Castilla-La Mancha en el área de Tarancón o la provincia de Toledo llaman la atención a jóvenes de las ciudades

Zonas como Tarancón, en Cuenca, a 50 kilómetros de Madrid o poblaciones como Consuegra, a 40 minutos de Toledo, atraen el interés de jóvenes y familias por instalarse y comprar vivienda.
Por ello hemos recogido los testimonios en Más de Uno Castilla-La Mancha de Borja Martínez, gerente Optimacasa Castilla-La Mancha, en Tarancón, y de Javier Marín de Marín Lara-Gestión Inmobiliaria en Toledo, quienes corroboran que el interés por vivir en zonas alejadas de las ciudades, más caras y con más calidad de vida, se deciden por elegir un pueblo o regresar al suyo para ubicarse con sus familias.