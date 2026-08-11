VIVIENDA

Pueblos de Castilla-La Mancha en el área de Tarancón o la provincia de Toledo llaman la atención a jóvenes de las ciudades

Según una encuesta realizada por Fotocasa Research, el 70 % de los menores de 25 años se plantean vivir en un entorno rural y el 13 % de quienes buscan vivienda prevé mudarse a pueblos de menos de 10.000 habitantes. Supone dos puntos más que hace un año.

Javier Escudero | Onda Cero Toledo

Toledo |

Zonas como Tarancón, en Cuenca, a 50 kilómetros de Madrid o poblaciones como Consuegra, a 40 minutos de Toledo, atraen el interés de jóvenes y familias por instalarse y comprar vivienda.

Por ello hemos recogido los testimonios en Más de Uno Castilla-La Mancha de Borja Martínez, gerente Optimacasa Castilla-La Mancha, en Tarancón, y de Javier Marín de Marín Lara-Gestión Inmobiliaria en Toledo, quienes corroboran que el interés por vivir en zonas alejadas de las ciudades, más caras y con más calidad de vida, se deciden por elegir un pueblo o regresar al suyo para ubicarse con sus familias.

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