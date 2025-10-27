Ayuntamiento de Toledo acuerda impugnar al Consejo Consultivo por los convenios del Nudo Norte

Con esta decisión, el Consistorio culmina un proceso administrativo complejo que, según el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, “tiene como finalidad proteger los intereses patrimoniales del Ayuntamiento y de toda la ciudadanía toledana, abriendo la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para impugnar unos actos considerados desproporcionados y perjudiciales para la ciudad”.

Delgado, ha defendido durante su intervención que esta actuación es “lo correcto” y que responde a la obligación del Ayuntamiento de defender los recursos públicos y evitar perjuicios económicos para la ciudad, tal y como ha expresado en la comisión previa a la celebración del Pleno, “creo que estamos haciendo lo correcto, debemos intentar, aunque sea en una situación jurídicamente complicada, que el dinero de los toledanos no vaya a otro sitio que a mejorar nuestra ciudad”.

En este sentido, el concejal ha lamentado que esta cuestión se haya prolongado durante tantos años, y ha recordado que el origen del convenio se remonta a 2008 y su novación en 2021, “esta es una de esas situaciones en las que debemos ponernos de parte de los toledanos”.

Asimismo, el concejal de Planeamiento Urbanístico ha indicado que lo que ha hecho hoy el pleno del Ayuntamiento es ratificar los acuerdos ya adoptados previamente, y al agotarse las vías ordinarias de recurso, “hemos acudido a la vía extraordinaria de revisión”, con esta fase, ha continuado, “ponemos fin al expediente administrativo de revisión y abrimos la posibilidad de acceso al control jurisdiccional, de modo que el Ayuntamiento pueda solicitar la revisión judicial de unos actos que considera perjudiciales para los intereses municipales”.

De este modo, ha añadido Florentino Delgado, lo que se pretende es que el Consejo Consultivo, siendo un órgano que no produce actos administrativos, “no impida al Ayuntamiento acceder a la vía jurisdiccional para que puedan analizarse las cuestiones de fondo, que son las verdaderamente relevantes por los efectos nocivos y desproporcionados que generan”.

Por ello, ha destacado que las consecuencias derivadas de dichos convenios suponen un grave perjuicio económico y patrimonial para el Ayuntamiento y, por extensión, para toda la ciudadanía de Toledo, “nos encontramos ante una desproporción tremenda que se traduce en un perjuicio económico, en una lesión de carácter patrimonial en contra del Ayuntamiento y de todos los toledanos”.

Finalmente, Delgado ha indicado que esta aprobación supone la última fase del procedimiento, con el objetivo de habilitar la posibilidad de impugnar judicialmente un acto que el Ayuntamiento considera injusto y desproporcionado, “con la convalidación del acuerdo adoptado en Comisión, podremos acceder al intento impugnatorio de un acto que entendemos lesivo para los intereses municipales”, ha reiterado.