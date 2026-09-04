Vuelve el V Concurso Fotográfico 2026 de Talavera

El certamen contempla cinco categorías: Arquitectura, Río Tajo, Cerámica, Ferias y Fiestas y Tema Libre. En cada una de ellas se concederán dos pre-mios de 100 euros, hasta completar un total de 10 galardones y 1.000 euros en premios.

Además, se otorgará un premio especial de 100 euros al mejor finalista o seleccionado menor de edad, con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes aficionados a la fotografía y apoyar el talento emergente.

Las imágenes podrán presentarse del 7 al 25 de septiembre de 2026, y las bases completas, así como el proceso de inscripción, estarán disponibles a través de los códigos QR habilitados en el cartel oficial del concurso y en los canales de comunicación del Ayuntamiento de Talavera.

Como en ediciones anteriores, las fotografías premiadas y una selección de las mejores obras pasarán a formar parte del archivo gráfico de promoción turística de Talavera, contribuyendo a difundir la riqueza patrimonial, cultural y paisajística de la ciudad. Asimismo, podrán exhibirse en una exposición que permitirá poner en valor tanto el talento de los participantes como los rincones más emblemáticos del municipio.

Desde la Concejalía de Turismo se anima a todos los amantes de la fotogra-fía, tanto aficionados como profesionales, a sumarse a esta iniciativa y a cap-turar, desde su propia mirada, la esencia de Talavera.