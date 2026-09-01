Deportes

Tres piscinas permanecerán cerradas este próximo viernes en Talavera

Las instalaciones de Patrocinio, Barrio Santa María y La Piedad no abrirán al público debido a la participación de personal del Servicio de Deportes en un proceso selectivo municipal, mientras que La Alameda y JAJE permanecerán operativas.

Redacción

Talavera de la Reina |

Imagen de archivo de una piscina.
Imagen de archivo de una piscina. | Enis Yavuz / Unsplash

Esta circunstancia afecta a un importante número de trabajadores y trabaja-doras adscritos al Servicio de Deportes, lo que imposibilita cubrir adecuada-mente los puestos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de estas instalaciones durante dicha jornada.

Por otro lado, las piscinas municipales de La Alameda y JAJE permanecerán abiertas en su horario habitual, prestando servicio con total normalidad.

Desde la Concejalía de Deportes se agradece la comprensión de los usuarios ante esta situación excepcional y se pide disculpas por las molestias que este cierre temporal pueda ocasionar. Asimismo, se recuerda que la medida res-ponde a la necesidad de garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo y la adecuada prestación de los servicios municipales.

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