Tres piscinas permanecerán cerradas este próximo viernes en Talavera

Esta circunstancia afecta a un importante número de trabajadores y trabaja-doras adscritos al Servicio de Deportes, lo que imposibilita cubrir adecuada-mente los puestos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de estas instalaciones durante dicha jornada.

Por otro lado, las piscinas municipales de La Alameda y JAJE permanecerán abiertas en su horario habitual, prestando servicio con total normalidad.

Desde la Concejalía de Deportes se agradece la comprensión de los usuarios ante esta situación excepcional y se pide disculpas por las molestias que este cierre temporal pueda ocasionar. Asimismo, se recuerda que la medida res-ponde a la necesidad de garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo y la adecuada prestación de los servicios municipales.