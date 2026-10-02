Talavera llevará su cerámica al Festival Global de Artesanía de Anseong

A partir de este trabajo conjunto, los profesionales desarrollan y elaboran piezas que fusionan conocimientos, estilos y formas de entender la cerámica. El resultado son obras únicas, fruto del diálogo entre dos culturas y dos tradiciones artesanales, que permiten compartir experiencias y mostrar internacionalmente el valor artístico y cultural de la creación cerámica realizada por artesanos coreanos y españoles.

En el marco de este proyecto participan cuatro talleres talaveranos: Cerámica Artística San Ginés, Alaría Cerámica, Gustavo del Pino Rueda y El Cuaderno Azul.

Como parte de este intercambio cultural y artesanal, los ceramistas Gustavo del Pino y Álvaro Calvo viajarán a Corea del Sur para representar a Talavera de la Reina en el Festival Global de Artesanía de Anseong, que se celebrará del 16 al 18 de octubre por invitación expresa de la delegación coreana.

Durante el festival se expondrán las obras colaborativas realizadas por ceramistas de Talavera y Anseong, ofreciendo al público internacional una muestra del resultado de este proyecto de cooperación artística. Además, el programa incluirá actividades participativas, demostraciones en vivo y exhibiciones de los procesos de trabajo, acercando a los visitantes las técnicas, la creatividad y el valor cultural de la cerámica de ambos países.

El Ayuntamiento continúa así reforzando la proyección internacional de su cerámica, reconocida por la UNESCO en 2019 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, consolidando nuevas alianzas que contribuyen a preservar, promover y difundir este legado artesanal, uno de los principales símbolos de identidad cultural de la ciudad.