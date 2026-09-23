La Reina Letizia presidirá en Talavera la apertura nacional del curso de FP

El Ayuntamiento ha establecido una serie de restricciones temporales de tráfico y estacionamiento para este viernes, 25 de septiembre con motivo de este acto.

La calle Real Fábrica de Sedas permanecerá cortada al tráfico entre las 10:30 y las 13:00 horas, desde el número 26 hasta el cruce con la calle Aurelio de León.

La glorieta de los Tres Leones permanecerá despejada, aunque no se permitirá el acceso de vehículos al tramo cortado desde este punto. Asimismo, se cortarán los accesos desde las calles Olivares y Entretorres para impedir la circulación hacia Real Fábrica de Sedas.

El tráfico será desviado hacia la plaza de Grecia, que será también el itinerario habilitado para la salida de los vecinos de la zona afectada.

Con motivo del paso de la comitiva, se suprimirán temporalmente los estacionamientos en los siguientes espacios: La calle Real Fábrica de Sedas, el lateral de las pistas de atletismo y la calle adoquinada situada entre las pistas de atletismo y el aparcamiento del centro deportivo Supera.

En el resto del recorrido se mantendrá la circulación fluida, atendiendo en todo momento a las indicaciones de los agentes y a la señalización provisional instalada con motivo del dispositivo.

El Ayuntamiento ruega a los vecinos y conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación, respeten la señalización provisional y eviten estacionar en los espacios afectados durante el horario establecido.

Asimismo, se agradece la colaboración ciudadana y la comprensión ante las posibles molestias que pueda ocasionar este dispositivo especial, necesario para garantizar el correcto desarrollo del acto y la seguridad de la comitiva y de los ciudadanos.

La presencia de Su Majestad la Reina en Talavera con motivo de la apertura nacional del curso de Formación Profesional supone un acontecimiento institucional de especial relevancia para la ciudad y para la comunidad educativa talaverana.