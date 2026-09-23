Nueva licitación para avanzar la llegada del AVE a Talavera

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha valorado positivamente la autorización del Gobierno de España, asegurando que supone un nuevo paso para una infraestructura estratégica para la ciudad.

Gregorio ha señalado que Talavera necesita estar integrada en la red de alta velocidad y ha destacado la importancia de que avance la tramitación, especialmente la declaración de impacto ambiental y la definición de la futura estación de la ciudad.

No obstante, ha recordado que este anuncio se refiere únicamente a la redacción de los proyectos y no al inicio de las obras, por lo que ha reclamado que se cumplan los plazos y que la infraestructura esté finalizada en 2030, tal y como está comprometido. Además, ha insistido en que Talavera necesita "hechos, plazos y una conexión ferroviaria moderna" para favorecer su desarrollo económico y social.