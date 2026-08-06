El Pleno de Talavera la Nueva dice no a las plantas de biometano y reclama a Talavera que actúe para impedir su instalación

De este modo, se muestra el rechazo de la localidad a los proyectos de plantas de biometano que, recuerdan, son un total de cuatro de los que uno de ellos (el cercano a Cazalegas) es el más avanzado.

El alcalde de Talavera la Nueva, Jesús Mencía, ha indicado que con esta moción se pretende informar al Ayuntamiento de Talavera de la negativa de este municipio ante la futura implantación de estas plantas y ha recordado que dos de ellas, aún en proyecto, se instalarían muy cerca de Talavera la Nueva, afectando negativamente a los vecinos y vecinas de la localidad en su día a día.

Por todo ello, Mencía ha pedido a su homólogo en Talavera de la Reina que actúe cuanto antes, modificando su Plan de Ordenación Municipal para impedir la llegada de este tipo de empresas a la ciudad.