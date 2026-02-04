Sociedad

La plataforma en defensa del Tajo en Talavera se disuelve

La Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina acordó su disolución, tras considerar cumplidos los objetivos con los que fue creada en 2006. La decisión se adoptó en asamblea, conforme a sus estatutos.

Redacción

Talavera de la Reina |

La plataforma en defensa del Tajo en Talavera se disuelve
La plataforma en defensa del Tajo en Talavera se disuelve | .

Durante veinte años, el colectivo desarrolló acciones divulgativas, sociales, técnicas y jurídicas, centrando su labor más reciente en la defensa de los caudales ecológicos del Tajo. La organización vincula el cierre de su etapa a la última sentencia del Tribunal Supremo, que se suma a otros fallos previos y que, según la Plataforma, consolida avances en la protección del río y en la limitación del trasvase Tajo-Segura.

Uno de los hitos más relevantes de su trayectoria fue la manifestación celebrada en junio de 2009 en Talavera de la Reina, que reunió a unas 40.000 personas y se convirtió en una de las mayores movilizaciones en defensa del río.

El movimiento destaca el trabajo realizado junto a la Red del Tajo/Tejo y la participación en numerosos informes, recursos y actividades públicas. Aunque la Plataforma pone fin a su actividad, sus integrantes subrayan que la defensa del Tajo y el Alberche deberá continuar en nuevas etapas y con otros instrumentos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer