El paro baja en Talavera, impulsado por el descenso entre mujeres

Este descenso se debe principalmente a la reducción del paro femenino, que ha bajado en 37 personas hasta alcanzar las 4.702 mujeres desempleadas, mientras que el desempleo masculino ha aumentado en 17 personas, alcanzando los 2.563 parados.

En términos interanuales, la ciudad cuenta con 370 desempleados menos respecto a agosto de 2024, con una caída de 153 hombres y 217 mujeres en situación de desempleo.

Por grupos de edad, el paro ha aumentado entre los menores de 30 años en 11 personas, alcanzando los 1.114 desempleados. También ha subido en la franja de 30 a 45 años, con 28 nuevos parados, situándose en 1.860. En contraste, el grupo de mayores de 45 años ha experimentado una notable bajada de 59 personas, quedando en 4.291 desempleados.

En comparación con el año anterior, hay 58 jóvenes menos en paro, 110 menos en el grupo de 30 a 45 años, y 202 menos entre los mayores de 45 años.

Por sectores, el desempleo ha descendido en todos excepto en la Construcción, que ha sumado 17 nuevos parados, alcanzando los 503 desempleados. La Agricultura ha bajado en 5 personas (159 desempleados), la Industria en 1 (539 desempleados), y el grupo de personas sin empleo anterior ha descendido en 19, situándose en 860.

En el análisis interanual, la Agricultura se mantiene sin cambios con 164 desempleados, mientras que la Industria ha reducido su cifra en 44 personas, la Construcción en 58, los Servicios en 288, y el grupo sin empleo anterior ha aumentado en 20.

Respecto al nivel de estudios, el número de desempleados sin estudios se mantiene estable en 240 personas. Entre quienes tienen estudios primarios o la primera etapa de la ESO, el paro ha bajado en 39 personas, situándose en 5.185. Los desempleados con estudios de ESO han descendido en 31, quedando en 1.012. En Formación Profesional se ha registrado una leve bajada de 1 persona (363 desempleados), y entre quienes tienen estudios sin asignar, el descenso ha sido de 7, con un total de 201 desempleados.

Comparando con agosto de 2024, hay 60 desempleados más sin estudios, 345 menos con estudios primarios o primera etapa de la ESO, 31 menos con estudios de ESO, 1 menos con Formación Profesional, 46 menos con estudios universitarios, y 7 menos con estudios sin asignar.