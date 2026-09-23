El Gobierno da luz verde al nuevo edificio judicial de Talavera

La nueva infraestructura se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha sustituido los juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia y apuesta por una organización más eficiente, con una mejor utilización de los medios materiales y personales.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 16,74 millones de euros y un valor estimado de 13,84 millones. Las obras tendrán un plazo inicial de ejecución de 46 meses y se desarrollarán sobre un solar de 4.559 metros cuadrados situado en la avenida de la Constitución, cedido por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

La nueva sede concentrará los servicios judiciales de Talavera de la Reina, actualmente distribuidos en tres inmuebles, y permitirá superar los problemas de dispersión, falta de espacio y obsolescencia que presentan las instalaciones actuales. Además, el edificio estará preparado para atender el crecimiento futuro de la planta judicial.

La concentración de los servicios en un único inmueble permitirá prescindir de los alquileres de dos de las sedes actuales, favoreciendo una utilización más eficiente de los recursos públicos y de las infraestructuras judiciales.

Esta actuación supone un nuevo avance en la modernización de las infraestructuras judiciales de Talavera de la Reina y en la mejora de los espacios destinados a la prestación del servicio público de Justicia, en línea con la política del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.