Denuncian la acumulación de residuos en el camino del parque de los Caños

Según los socialistas, la zona se ha convertido en un vertedero ilegal como consecuencia de un problema recurrente que lleva meses produciéndose. El grupo atribuye esta situación a la insuficiente vigilancia municipal, aunque también ha apelado a la responsabilidad ciudadana, recordando la existencia de puntos limpios para el depósito de este tipo de residuos.

Desde el PSOE advierten de que las labores de limpieza resultan insuficientes si no van acompañadas de medidas preventivas que impidan nuevos vertidos. Por ello, reclaman un refuerzo de la vigilancia en los caminos más afectados y la puesta en marcha de actuaciones que permitan erradicar esta práctica.

Asimismo, el grupo ha exigido al Gobierno municipal de PP y Vox la retirada inmediata de los residuos acumulados en el camino del parque de los Caños y la adopción de medidas para evitar que la situación vuelva a repetirse.