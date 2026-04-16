Yunquera de Henares afronta problemas en su red tras el corte de agua de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe

La normalidad en la red de suministro de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) no termina de llegar tras la avería que afectó a 44 municipios.

En localidades como Yunquera de Henares, donde se localizó la avería principal de la MAS, por la que se cortó el agua de forma global el pasado lunes, han surgido varias averías que el Ayuntamiento está solucionando.

Su alcalde Lucas Castillo ha avanzado en Onda Cero Guadalaajara que pueden surgir problemas similares en otras localidades.

El vaciado de la red y la recuperación posterior de la presión para el suministro están provocando incidencias que pueden tener su origen en roturas en las tuberías de más antigüedad y en desajustes en algunas de ellas que a través de la presión se mantienen unidas.

A las tres averías detectadas la misma tarde del martes en Yunquera de Henares después de recuperarse el suministro a las 17 horas de ese mismo día, se han sumado otras posteriormente. La más grave en la Avenida Valdelalobera que obligaba a cortar el agua y que hoy, tras los trabajos de ayer, continuaba reparándose.

Ante esta concatenación de incidencias, los ayuntamientos se ven obligados a realizar reparaciones y muy posiblemente una renovación de los elementos más antiguos de la red; actuaciones que pueden resultar muy costosas que no cubren los presupuestos municipales.

Según Lucas Castillo, ante inversiones de esta envergadura, consistorios pequeños como los de Yunquera de Henares se ven obligados a buscar financiación, por ejemplo, a través de fondos europeos o de planes provinciales que pueden dilatar años las intervenciones a realizar.