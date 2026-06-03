Inician un estudio para la eliminación de barreras en el río Ompólveda a su paso por Pareja

Se inicia un estudio para la mejora de las condiciones ecológicas del río Ompólveda en el municipio de Pareja

Corre a cargo de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, en colaboración de la Cátedra del Tajo UCLM-SOLISS.

Se estudiará la retirada de dos barreras sin uso que supondrán la reconexión de 12 kilómetros de este modesto río, alfuente del Tajo, que a pesar de apariencia de arroyo, nutre el azud de Pareja. No en vano, está catalogado como Reserva Natural Fluvial y es uno de los mejores conservados de España.

La actuación permitirá la necesaria circulación de sedimientos y facilitarán la movilidad de los peces autóctonos únicos como una trucha genéticamente pura y el cacho, que solo vive en estas aguas, según ha explicado a Onda Cero Guadalajara, Raúl Urtiaga Cela, investigador de la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla La Mancha.

La Asociación de Municipios Ribereños desarrollará distintas acciones hasta marzo de 2027 en el marco del programa europeo Open Rivers.