Guadalajara recibirá el 28 de noviembre a Vicente del Bosque y Montse Tomé

Vicente del Bosque y Montsé Tomé, exseleccionador nacional de fútbol y exentrenadora de la selección femenina de fútbol estarán en Guadalajara el próximo 28 de noviembre.

Son dos de los 10 galardonados con los Premios VIP Deportivo cuya gala sale por primera vez de la Comunidad de Madrid y se celebra en Guadalajara.

Montse Tomé recibirá el premio al Liderazgo Deportivo y Vicente del Bosque el de Cultura y Deporte.

La gala se celebrará a las 6 de la tarde del próximo 28 de noviembre en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián.

Armengol Engonga, concejal de Deportes de Guadalajara, la ha calificado como un gran fiesta del deporte.

Ha señalado que esta gala no solamente reconoce los logros deportivos, sino que celebra los valores que hacen grande al deporte como son el esfuerzo, la dedicación, el tesón, el trabajo en equipo, la igualdad y la inclusión.

Entre los premiados de esta quinta edición están también la taekwondista de Guadalajara, Lena Moreno Reyes como Mejor Deportista de Guadalajara; y Julio Maldonado Maldini que recibirá el premio al Mejor Periodista Deportivo.

El premio Valores del Deporte será para la Fundación Jero García; el de Impulso al Deporte Base para Gothia Cup y el de Impulso al Fútbol Femenino para Woman Goal.

Además, se entregará a Open Mind el Premio al Impulso de la Salud Mental y a la Federación Española de Natación el de Mejor Federación.

El galardón a la Superación recaerá en Marta Francés, atleta paralímpica.

Víctor Prado, presidente de la Asociación organizadora VIP Deportivo, ha destacado la puesta en valor del deporte, la comunicación y los valores humanos. También que la Gala VIP Deportivo se ha consolidado año tras año como uno de los eventos de referencia en el ámbito deportivo y periodismo a nivel nacional.

Los tres reconocimientos especiales se entregarán a Guillermo Domínguez, por su trayectoria deportiva y periodística; a SafeFootball como proyecto de concienciación; y a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha por su trabajo en la inclusión deportiva. Además, el Ayuntamiento de Guadalajara recibirá otro galardón como agradecimiento por su colaboración con este evento.

Si están interesados en asistir a estos Premios VIP Deportivo, las invitaciones están abiertas desde hoy a través de la web vipdeportivo.es.