Guadalajara acoge la Feria Internacional Logistics Spain el 15 y 16 de abril

Hoy se ha presentado en Guadalajara la quinta edición de la Feria Internacional 'Logistics Spain' que tendrá lugar los próximos 15 y 16 de abril en el Palacio Multiusos de la capital alcarreña.

Esta feria está impulsada por CEOE-Cepyme, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los sindicatos UGT y CCOO.

La presidenta de CEOE-Cepyme; Marisol García, ha subrayado la consolidación de esta cita internacional que se ha convertido en un punto de encuentro para empresas, instituciones y profesionales que quieren anticiparse al futuro del sector.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado el importante peso de la logística en la región y en la provincia de Guadalajara.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha señalado que “esta feria es un ejemplo de lo que podemos y somos capaces de lograr cuando existe visión compartida, responsabilidad institucional y también voluntad de sumar”.

Por su parte, el presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega, ha puesto a disposición la colaboración de la institución que representa para sacar adelante iniciativas como esta pues “la Diputación necesita de la generación de desarrollo económico de todo el Corredor del Henares para seguir manteniendo nuestros pueblos”.

El secretario provincial de UGT, Juan Antonio Pendás, ha hecho referencia a la situación internacional cuya perspectiva es la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores.

“Desde UGT no lo vamos a consentir; pero esta feria plantea todo lo contrario: proyecta a futuro y se centra en el crecimiento del sector” -ha dicho el líder provincial de UGT.

El secretario provincial de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, ha puesto el foco, por su parte, en la necesaria bajada de la siniestralidad laboral y la negociación del nuevo convenio colectivo en el sector de la logística.

“Aquí lanzamos el guante y contamos, sin lugar a dudas, con CEOE y con la predisposición para seguir negociando y alcanzar un acuerdo que garantice la eficiencia, la competitividad, pero, también, la sostenibilidad y las condiciones de las personas trabajadoras” -ha añadido.

Durante las dos jornadas de la Feria Internacional 'Logistics Spain' en el Palacio Multiusos de Guadalajara se hablará de intralogística inteligente, de logística sostenible o infraestructuras automatizadas.

Además, en este marco se presentará la PortTarragona Terminal Guadalajara Marchamalo.

En esta edición, Panamá será el país invitado.