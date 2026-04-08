Da servicio a 60 núcleos de población de la comarca de La Alcarria de Guadalajara

Ya está en marcha el nuevo parque de bomberos de Sacedón

Cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, 24 bomberos y un completo equipamiento con varios vehículos, entre los que se cuenta uno autoescala

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Ya está en marcha el nuevo parque de bomberos de Sacedón
Ya está en marcha el nuevo parque de bomberos de Sacedón | CEIS Guadalajara

Más de una década después de su aprobación, ya es una realidad.

Este martes 7 de abril se vivió un día histórico con la puesta en funcionamiento del Parque de Bomberos de Sacedón que pertenece al CEIS, Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Guadalajara.

Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón y diputado delegado del Consorcio Provincial de Bomberos, celebra que ya esté operativo tras más de 11 años.

A partir de ahora da servicio a 45 municipios (60 núcleos de población en total) de la comarca de La Alcarria.

El nuevo Parque de Bomberos de Sacedón cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, 24 bomberos y un completo equipamiento con varios vehículos, entre los que se cuenta una autoescala y autobombas.

Como señala Pérez Torrecilla, ha costado más de dos millones y avanza que todavía no hay fecha fijada pero su inauguración oficial será en las próximas semanas.

Se suma a los parques ya existentes en Azuqueca, Molina y Sigüenza.

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