La MAS lanza un mensaje de tranquilidad tras las últimas lluvias

Las cenizas del incendio no han mermado la calidad del agua de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe

Analizan el agua cada dos horas y cuentan con un plan de actuación en caso de lluvias torrenciales

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Las últimas lluvias no han mermado a la calidad del agua de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
Las últimas lluvias no han mermado a la calidad del agua de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe | Mancomunidad de Aguas del Sorbe

Las primeras lluvias del otoño no han elevado la turbidez en la zona de la Sierra Norte afectada por el incendio de este verano.

Estos niveles en el agua, que se distribuye desde el embalse de Beleña a 13 municipios y 400.000 personas, están en parámetros normales aunque en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) mantienen una vigilancia constante con análisis cada dos horas, como ha explicado a Onda Cero Guadalajara, Juan Carlos Martín, vicepresidente de la MAS.

Según Martín, las 2088 albarradas construidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) están funcionando así como la barrera flotante en el Embalse de Beleña.

En caso de lluvias torrenciales habrá tiempo de reacción y tienen previsto un plan especial de tratamiento con ozono para tratar el agua.

Solo en caso extremo, se prohibiría el consumo de agua potable.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid