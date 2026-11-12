Indignación en Guadalajara por la vandalización de un mural de su patrona

La vandalización del mural de la Virgen de la Antigua en Guadalajara ha provocado indignación y malestar en la capital alcarreña.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, lo ha calificado como una ofensa y como una muestra de odio.

El mural, que fue inaugurado en septiembre y está situado en el número 39 de la calle La Carrera, fue vandalizado ayer al colocar un símbolo anarquista sobre el rostro de la imagen de la Patrona de Guadalajara.

El Partido Popular de Guadalajara ha condenado "de manera rotunda y sin matices" este acto vandálico en un comunicado.

Por su parte, desde la Fundación Española de Abogados Cristianos, su presidenta Polinia Castellanos, relaciona este acto con la huelga general de ayer y avanza que denunciarán al responsable o responsables -que no han sido identificados por el momento- por posibles delitos de daños, contra el patrimonio con el agravante de discriminación por motivos religiosos.

El Hermano Mayor de la Cofradía de la Virgen ha mostrado su protesta y su "más enérgica repulsa".

La alcaldesa de Guadalajara ha explicado que está abierta la investigación para identificar al autor o autores y ha revelado la intención del ayuntamiento de restaurar el mural a su estado original. También ha añadido que este tipo de pintadas se han incrementado en los últimos días y semanas en la ciudad. Ha recordado que el consistorio hace inventario de todas ellas y que su limpieza cuesta dinero a las arcas municipales por lo que ha pedido respeto.