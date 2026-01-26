Atienza ya puede consumir agua del grifo sin peligro de contaminación por arsénico

Los vecinos de Atienza ya pueden consumir agua del grifo tras más de 20 días sin poder hacerlo por presencia de arsénico

Las últimas analíticas tomadas certifican que los niveles detectados del agua procedente del manantial y de los camiones cisterna facilitados por la Diputación están dentro de la normalidad. Por lo tanto, desde el viernes ya ha vuelto la normalidad.

Además, este lunes se ha procedido a la instalación de la nueva bomba en el pozo principal que abastece al municipio cuya avería se remonta al verano después de que la semana pasada se recuperaran las tuberías que cayeron por accidente al fondo mientras se efectuaban los trabajos de reparación.

El alcalde Pedro Loranca -que estaba a pie de pozo cuando ha hablado con Onda Cero Guadalajara- ha avanzado que tras las instalación de esta estación de bombeo se procederá a tomar nuevas muestras de agua a mayor profundidad, a unos 150 metros.

Tras los nuevos análisis del agua, la previsión es que se retome el abastecimiento habitual desde el pozo principal tal como se realizaba en Atienza antes del verano.

El Ayuntamiento de Atienza recomienda, sobre todo, para las casas no habitadas habitualmente, que son más de la mitad, que si no se ha abierto el grifo desde hace tiempo, se deje correr el agua como mínimo unos quince minutos para asegurarse de que las tuberías están libres de arsénico. Este problema ser originó al poner en funcionamiento un antiguo pozo en desuso al quedar el principal inhabilitado por la citada avería.