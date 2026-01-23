La Junta cumplirá con la rehabilitación del Fuerte de San Francisco de Guadalajara

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha cumplirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que insta a la rehabilitación inmediata del Fuerte de San Francisco de Guadalajara.

Según ha anunciado en rueda de prensa la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García, es poco probable que el gobierno regional recurra y presente recurso de reposición cuyo plazo es de cinco días hábiles.

La delegada ha confirmado que el gobierno regional procederá a iniciar -tal como señala el auto- licitación en el plazo de un mes de ejecución de las obras de los proyectos de rehabilitación de las naves de cerrajería que albergarían las escuelas municipales y de la 'Nave de Forja' para una biblioteca municipal.

También, entre otras cosas, el auto establece iniciar en un mes los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles situados en la Plaza Bejanque 9.

De momento, Rosa García ha descartado para este espacio emblemático de Guadalajara otros proyectos como el del campus de Formación Profesional que propuso en una visita a Guadalajara el presidente regional, Emiliano García-Page.

La delegada de la Junta en Guadalajara ha dicho que ya no tiene sentido y ha criticado "la confrontación política" de la alcaldesa Ana Guarinos (PP) y le echa en cara que haya utilizado el Fuerte de San Francisco contra el gobierno regional oponiéndose o rechazando todas las propuestas de la Junta.

Rosa García ha calificado de "cinismo absoluto" el tono victorioso empleado por el gobierno municipal de Guadalajara para valorar el auto judicial. Ha asegurado que el ejecutivo regional ha tenido "voluntad clara y constante" de cumplir con sus compromisos con el Fuerte con la rehabilitación del Espacio TYCE, la Iglesia de San Francisco o la cripta de los Mendoza.

Además, ha recordado que la Junta ha puesto sobre la mesa para el Fuerte de San Francisco proyectos ambiciosos como el de la Ciudad del Cine que el ejecutivo de Ana Guarinos descartó. Ha subrayado que lo vaya a llevar a cabo, sin embargo, el Ayuntamiento de Toledo, también gobernado por el PP, como Guadalajara.