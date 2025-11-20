Las viviendas de dos dormitorios tendrán un alquiler estimado de unos 650 euros

Guadalajara contará en 2026 con nuevas viviendas de alquiler asequible

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha visitado este jueves en Guadalajara la obra y el proyecto piloto de 156 nuevas viviendas de alquiler asequible en el barrio de Aguas Vivas de Guadalajara.

Ha estado acompañado, entre otras autoridades, por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, que ha calificado el proyecto como ejemplo práctico de cómo la colaboración entre administraciones y empresas permite transformar proyectos sobre el papel en soluciones reales para la ciudadanía.

Las viviendas construidas por Hercesa, que están ubicadas en la calle Acebeda, son de dos dormitorios, 72 metros útiles con garaje y trastero. Tendrán un alquiler estimado de unos 650 euros.

Han sido cofinanciadas con 7 millones de fondos europeos y una inversión privada de 25 millones.

Está previsto que las obras finalicen en diciembre y ya a partir de febrero podrían tener los primeros inquilinos.

