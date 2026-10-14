UFIL Rural impulsa 17 proyectos de emprendimiento en municipios de la provincia de Cuenca

La primera edición de UFIL Rural ya trabaja con 17 proyectos empresariales surgidos en distintos municipios de la provincia de Cuenca. La iniciativa pretende trasladar al medio rural el modelo desarrollado por UFIL en la capital y convertir los recursos naturales, la bioeconomía y otras ideas de negocio en oportunidades capaces de generar actividad económica y empleo en los pueblos.

El diputado provincial de Emprendimiento y Reto Demográfico, Javier Cebrián, explica que entre los proyectos seleccionados aparecen propuestas relacionadas con sistemas de precisión meteorológica, restauración de mobiliario vinculada a la economía circular, interiorismo rural, viveros de plantas autóctonas, aprovechamiento de piñas para fabricar comederos o el uso de drones para repoblación forestal y control de plagas. Las iniciativas proceden de diferentes zonas de la provincia y, durante ocho semanas, recibirán mentoría de la UCLM y la Universidad Politécnica de Madrid para convertir ideas todavía incipientes en proyectos viables.

UFIL Rural cuenta con 155.000 euros dentro de un proyecto global de 499.000 euros cofinanciado con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esa cuantía se destina fundamentalmente al programa gratuito de formación y acompañamiento para los 17 participantes. Cebrián considera que la respuesta obtenida abre la puerta a estudiar nuevas ediciones y recuerda que anteriores proyectos surgidos de UFIL han terminado convirtiéndose en empresas vinculadas a la bioeconomía y en generadores de empleo tanto en la capital como en municipios de la provincia.

Para la Diputación, el objetivo final pasa por que los emprendedores contemplen los pueblos conquenses como un lugar donde desarrollar su proyecto vital y empresarial. Cebrián destaca que UFIL Rural se suma a otras herramientas provinciales como Integra 4.0 o las ayudas a autónomos y microempresas, con la intención de generar oportunidades que contribuyan a fijar población.