La subdelegada del Gobierno de España visita las obras del Plan Dana Ocupación en Mira

La subdelegada del Gobierno de España, M.ª Luz Fernández Marín, visitó ayer Mira junto a su alcaldesa, Miriam Lava, para conocer la ejecución de las obras y los proyectos de recuperación de la segunda fase del programa Plan Dana Ocupación, supervisada por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

A través de este programa, el Gobierno de España ha destinado más de 500.000€ en Mira que han permitido contratar en dos fases a un total de 45 personas desempleadas, con el objetivo de mejorar la oportunidad de empleabilidad en la reconstrucción y revitalización de este territorio afectado por la DANA.

M.ª Luz Fernández recorrió las obras del municipio acompañada por el director provincial del SEPE, Francisco Cano, y explicó que “esta inversión superior al medio millón de euros se suma a las actuaciones de emergencia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez destinó a través del Plan Mira para la recuperación del municipio”, cuya inversión total ha sido superior a los 26 millones de euros, “para devolver la normalidad al municipio y hacerlo más resiliente”.

Durante su visita a Mira, M.ª Luz Fernández conoció el estado de ejecución de los proyectos además de poder saludar a las personas empleadas en los mismos. “Al tiempo que se ha actuado generando empleo y actividad sobre las personas trabajadoras del municipio, se ha trabajado en obras y servicios de interés general y social para Mira”.

La subdelegada del Gobierno explicó que el Plan Dana Ocupación “ha permitido contratar en Mira a 24 personas durante 6 meses en la primera fase y 22 personas durante 3 meses en esta segunda, y última fase, que está a punto de concluir”.

Los 7 proyectos ejecutados en esta segunda fase han estado supervisados por la Dirección Provincial del SEPE. Entre ellos destacan, mayoritariamente, los relacionados con elevaciones o ejecuciones de muros de mampostería en distintos puntos del municipio, así como limpieza y reposición de vallados o adecuación de espacio para instalación de zona de recarga de vehículos eléctricos.

El Plan Dana Ocupación es un programa del Gobierno de España cuyo objetivo ha sido dinamizar y recuperar la actividad económica en las labores de reconstrucción de los municipios afectados por la DANA. La inversión se sitúa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.